https://ria.ru/20240628/sertifikat-1956203484.html

Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России"

Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.06.2024

Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России"

Российский производитель и экспортер трубной продукции из НПВХ успешно прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:40

2024-06-28T18:40

2024-06-28T18:52

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российский производитель и экспортер трубной продукции из НПВХ успешно прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получил сертификат "Сделано в России", еще раз заявив о качестве своей продукции сообщает центр. РЭЦ оказывает компании активную поддержку при осуществлении выставочной деятельности, помогает в поиске потенциальных клиентов за рубежом, а также в размещении продукции в национальных магазинах на международных маркетплейсах. Сертификат "Сделано в России" – это возможность повысить уровень доверия к своей продукции у потенциальных клиентов за рубежом."Есть основное условие, чтобы получить сертификат "Сделано в России": компания должна производить продукцию, которая обладает повышенными качествами или усовершенствованными характеристиками. Продукция нашей компании имеет ряд уникальных свойств: органическая структура материала, экологичность, надежность, энергоэффективность в использовании. Бренд "Сделано в России" подтвердит качество нашего продукта и повысит доверие к нему еще сильнее", - заявил представитель производителя трубной продукции.

https://ria.ru/20240628/rets-1956047355.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)