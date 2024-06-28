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Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.06.2024
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18:40 28.06.2024 (обновлено: 18:52 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/sertifikat-1956203484.html
Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России"
Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.06.2024
Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России"
Российский производитель и экспортер трубной продукции из НПВХ успешно прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:40
2024-06-28T18:52
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российский производитель и экспортер трубной продукции из НПВХ успешно прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получил сертификат "Сделано в России", еще раз заявив о качестве своей продукции сообщает центр. РЭЦ оказывает компании активную поддержку при осуществлении выставочной деятельности, помогает в поиске потенциальных клиентов за рубежом, а также в размещении продукции в национальных магазинах на международных маркетплейсах. Сертификат "Сделано в России" – это возможность повысить уровень доверия к своей продукции у потенциальных клиентов за рубежом."Есть основное условие, чтобы получить сертификат "Сделано в России": компания должна производить продукцию, которая обладает повышенными качествами или усовершенствованными характеристиками. Продукция нашей компании имеет ряд уникальных свойств: органическая структура материала, экологичность, надежность, энергоэффективность в использовании. Бренд "Сделано в России" подтвердит качество нашего продукта и повысит доверие к нему еще сильнее", - заявил представитель производителя трубной продукции.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российский производитель и экспортер трубной продукции из НПВХ успешно прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получил сертификат "Сделано в России", еще раз заявив о качестве своей продукции сообщает центр.
РЭЦ оказывает компании активную поддержку при осуществлении выставочной деятельности, помогает в поиске потенциальных клиентов за рубежом, а также в размещении продукции в национальных магазинах на международных маркетплейсах. Сертификат "Сделано в России" – это возможность повысить уровень доверия к своей продукции у потенциальных клиентов за рубежом.
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"Есть основное условие, чтобы получить сертификат "Сделано в России": компания должна производить продукцию, которая обладает повышенными качествами или усовершенствованными характеристиками. Продукция нашей компании имеет ряд уникальных свойств: органическая структура материала, экологичность, надежность, энергоэффективность в использовании. Бренд "Сделано в России" подтвердит качество нашего продукта и повысит доверие к нему еще сильнее", - заявил представитель производителя трубной продукции.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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