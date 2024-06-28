Российский производитель труб из НПВХ получил сертификат "Сделано в России"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российский производитель и экспортер трубной продукции из НПВХ успешно прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получил сертификат "Сделано в России", еще раз заявив о качестве своей продукции сообщает центр.
РЭЦ оказывает компании активную поддержку при осуществлении выставочной деятельности, помогает в поиске потенциальных клиентов за рубежом, а также в размещении продукции в национальных магазинах на международных маркетплейсах. Сертификат "Сделано в России" – это возможность повысить уровень доверия к своей продукции у потенциальных клиентов за рубежом.
"Есть основное условие, чтобы получить сертификат "Сделано в России": компания должна производить продукцию, которая обладает повышенными качествами или усовершенствованными характеристиками. Продукция нашей компании имеет ряд уникальных свойств: органическая структура материала, экологичность, надежность, энергоэффективность в использовании. Бренд "Сделано в России" подтвердит качество нашего продукта и повысит доверие к нему еще сильнее", - заявил представитель производителя трубной продукции.