https://ria.ru/20240628/serbiya-1956215605.html

Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник

Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2024

Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник

Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:44

2024-06-28T19:44

2024-06-28T19:44

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сербия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил информированный источник РИА Новости. "Тема военно-технического сотрудничества с Сербией регулярно обсуждается в ходе политических контактов с руководством этой страны", - указал он. "Обращаем внимание партнёров на необходимость досконального соблюдения получателями военной продукции сербского происхождения условий сертификатов конечного пользователя, которые являются неотъемлемой частью соответствующих контрактов", - добавил собеседник агентства. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву, заявил РИА Новости, что Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками.

https://ria.ru/20240622/serbia-1954772632.html

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сербия, в мире