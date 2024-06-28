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Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2024
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19:44 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/serbiya-1956215605.html
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2024
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник
Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:44
2024-06-28T19:44
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил информированный источник РИА Новости. "Тема военно-технического сотрудничества с Сербией регулярно обсуждается в ходе политических контактов с руководством этой страны", - указал он. "Обращаем внимание партнёров на необходимость досконального соблюдения получателями военной продукции сербского происхождения условий сертификатов конечного пользователя, которые являются неотъемлемой частью соответствующих контрактов", - добавил собеседник агентства. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву, заявил РИА Новости, что Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками.
https://ria.ru/20240622/serbia-1954772632.html
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россия, сербия, в мире
Россия, Сербия, В мире
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник

Источник: Россия и Сербия регулярно обсуждают военно-техническое сотрудничество

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина держит сербский флаг
Мужчина держит сербский флаг - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина держит сербский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил информированный источник РИА Новости.
"Тема военно-технического сотрудничества с Сербией регулярно обсуждается в ходе политических контактов с руководством этой страны", - указал он.
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"Обращаем внимание партнёров на необходимость досконального соблюдения получателями военной продукции сербского происхождения условий сертификатов конечного пользователя, которые являются неотъемлемой частью соответствующих контрактов", - добавил собеседник агентства.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву, заявил РИА Новости, что Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками.
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