https://ria.ru/20240628/serbiya-1956215605.html
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2024
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник
Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:44
2024-06-28T19:44
2024-06-28T19:44
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил информированный источник РИА Новости. "Тема военно-технического сотрудничества с Сербией регулярно обсуждается в ходе политических контактов с руководством этой страны", - указал он. "Обращаем внимание партнёров на необходимость досконального соблюдения получателями военной продукции сербского происхождения условий сертификатов конечного пользователя, которые являются неотъемлемой частью соответствующих контрактов", - добавил собеседник агентства. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву, заявил РИА Новости, что Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками.
https://ria.ru/20240622/serbia-1954772632.html
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, в мире
Тема ВТС с Сербией обсуждается с руководством страны, сообщил источник
Источник: Россия и Сербия регулярно обсуждают военно-техническое сотрудничество
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества с сербской стороной обсуждается на регулярной основе в ходе политических контактов с руководством этой страны, сообщил информированный источник РИА Новости.
"Тема военно-технического сотрудничества с Сербией регулярно обсуждается в ходе политических контактов с руководством этой страны", - указал он.
"Обращаем внимание партнёров на необходимость досконального соблюдения получателями военной продукции сербского происхождения условий сертификатов конечного пользователя, которые являются неотъемлемой частью соответствующих контрактов", - добавил собеседник агентства.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что Россия в контакте с Сербией будет разбираться в этом вопросе.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко
, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву, заявил РИА Новости, что Россия
и Сербия
обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками.