Молдавия и Грузия не присоединились к санкциям ЕС по российским активам
Боррель: только 5 из 9 стран-кандидатов присоединились к санкциям по активам РФ
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель констатировал, что только пять из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС.
"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению. Они обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению ЕС. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - указывается в документе.
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В настоящее время странами-кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия.
Боррель неоднократно заявлял, что страны-кандидаты должны солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в сообщество. Это касается и санкционной политики Брюсселя. В минувший понедельник, говоря о Сербии, он подчеркнул, что сохранение крепких отношений с Россией "нельзя совмещать с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза".
Совет ЕС 21 мая утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине. В соответствии с решением, 90% прибыли от российских активов, которая будет перечисляться депозитариями в бюджет ЕС дважды в год, будет направляться в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине, еще 10% - на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины. Депозитарии также смогут оставлять себе 10% от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками.
Первый пересмотр целей, на которые будут направляться российские доходы от активов состоится до 1 января 2025 года".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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