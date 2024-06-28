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Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет - РИА Новости, 28.06.2024
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18:23 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/samolet-1956199738.html
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет - РИА Новости, 28.06.2024
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в реализации планов по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:23
2024-06-28T18:23
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в реализации планов по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в РФ. "Я не сомневаюсь, что эти планы будут реализованы. И тогда у нас будет свой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет

Путин уверен, что в РФ создадут широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в реализации планов по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в РФ.
«
"Я не сомневаюсь, что эти планы будут реализованы. И тогда у нас будет свой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
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