https://ria.ru/20240628/samolet-1956199738.html

Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет

Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет - РИА Новости, 28.06.2024

Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в реализации планов по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в РФ. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:23

2024-06-28T18:23

2024-06-28T18:23

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в реализации планов по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в РФ. "Я не сомневаюсь, что эти планы будут реализованы. И тогда у нас будет свой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

https://ria.ru/20240229/ms-21-1930272920.html

россия

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россия, владимир путин