https://ria.ru/20240628/samolet-1956199738.html
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет - РИА Новости, 28.06.2024
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в реализации планов по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:23
2024-06-28T18:23
2024-06-28T18:23
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в реализации планов по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в РФ. "Я не сомневаюсь, что эти планы будут реализованы. И тогда у нас будет свой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
https://ria.ru/20240229/ms-21-1930272920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2941b916009ee9a24341f296dccbdf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет
Путин уверен, что в РФ создадут широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет