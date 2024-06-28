https://ria.ru/20240628/rynok-1956208764.html

Россия продолжит снабжение мировых рынков энергоресурсами, заявила Захарова

Россия продолжит снабжение мировых рынков энергоресурсами, заявила Захарова - РИА Новости, 28.06.2024

Россия продолжит снабжение мировых рынков энергоресурсами, заявила Захарова

Россия, несмотря на санкции ЕС, продолжит усилия по снабжению мировых рынков продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие, заявила официальный... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:08

2024-06-28T19:08

2024-06-28T19:23

в мире

россия

брюссель

мария захарова

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции ЕС, продолжит усилия по снабжению мировых рынков продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие Евросоюзом 14-го пакета антироссийских санкций. "Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства. "Обращает на себя внимание, что принимаемые ЕС в последнее время антироссийские санкции в действительности все более направлены против третьих стран. Брюссель теперь явно руководствуется исключительно разрушительным принципом – своими собственными действиями мы подорвали европейскую экономику, так теперь для ее поддержания нанесем удар по всей глобальной системе. Такая вот ЕСовская парадигма – чем хуже сделаем всем вокруг, тем лучше будет для ЕС", - указали в российском МИД. Действия ЕС, предпринимаемые формально против России, в равной степени бьют и по третьим странам, дестабилизируют глобальные товарные рынки, подрывают энергетическую безопасность развивающихся государств, заявила Захарова.Брюссель ультимативно ставит суверенные государства перед искусственным выбором: либо сотрудничество с Западом, либо с Россией, заявила Захарова в своем комментарии. "Евросоюз горит желанием разрушить давние, зачастую многовековые, традиционные связи России с ее союзниками и друзьями. Под предлогом борьбы с обходом санкций Брюссель буквально терроризирует наших партнеров "вторичными" ограничениями. Почему-то в ЕС решили, что вправе определять для третьих стран "границы дозволенного" в их сотрудничестве с Россией", - подчеркнула она. Также не вызывает сомнений, отметила официальный представитель МИД, что на фоне разгромных для правящей ЕСовской верхушки итогов выборов в Европарламент главной задачей ЕС при принятии 14-го санкционного "пакета" было использовать антироссийские санкции как едва ли не единственную возможность для демонстрации мнимого единства непопулярных, надоевших своим избирателям европейских политиков, тщетно пытающихся добавить себе значимости за счет проведения антироссийской политики.Однако, указала Захарова, это вряд ли что-то изменит в контексте происходящих в целом ряде стран ЕС внутриполитических процессов."Как было указано в соответствующем заявлении МИД России, очередные нелегитимные санкции ЕС не останутся без адекватного ответа с нашей стороны", - отметила Захарова.Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956108818.html

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956143794.html

https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956211160.html

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в мире, россия, брюссель, мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии