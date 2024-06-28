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Мужа Блиновской объявили в розыск - РИА Новости, 28.06.2024
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11:34 28.06.2024 (обновлено: 13:56 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/rozysk-1956052396.html
Мужа Блиновской объявили в розыск
Мужа Блиновской объявили в розыск - РИА Новости, 28.06.2024
Мужа Блиновской объявили в розыск
МВД России объявило в розыск мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского, следует из базы ведомства. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:34
2024-06-28T13:56
россия
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского, следует из базы ведомства.&quot;Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК&quot;, — следует из базы розыска МВД России.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину объявили в розыск из-за того, что он не является к следствию для ознакомления с материалами дела.Как уточнила РИА Новости адвокат Блиновского Юлия Новичкова, следствие уведомляло защиту, что мужчину объявили в розыск."Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет", — добавила она.Сегодня сослуживец Блиновского, экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что мужчину перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.Как сообщал юрист в середине апреля, Блиновский находится в зоне СВО и участвует в спецоперации под позывным Брикс в составе подразделения, занимающегося квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.Елену и Алексея Блиновских обвиняют в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых они незаконно легализовали. СК обвиняет мужчину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950143479.html
https://ria.ru/20240620/blinovskaya-1954127792.html
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россия, происшествия, елена блиновская
Россия, Происшествия, Елена Блиновская
Мужа Блиновской объявили в розыск

МВД объявило в розыск мужа Блиновской Алексея

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского, следует из базы ведомства.
«

"Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК", — следует из базы розыска МВД России.

Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину объявили в розыск из-за того, что он не является к следствию для ознакомления с материалами дела.
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Как уточнила РИА Новости адвокат Блиновского Юлия Новичкова, следствие уведомляло защиту, что мужчину объявили в розыск.
«
"Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет", — добавила она.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Алексея Блиновского
Ориентировка на розыск Алексея Блиновского
© МВД России
Ориентировка на розыск Алексея Блиновского
Сегодня сослуживец Блиновского, экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что мужчину перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.
Как сообщал юрист в середине апреля, Блиновский находится в зоне СВО и участвует в спецоперации под позывным Брикс в составе подразделения, занимающегося квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
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При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
Елену и Алексея Блиновских обвиняют в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых они незаконно легализовали. СК обвиняет мужчину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
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