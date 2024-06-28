https://ria.ru/20240628/rozysk-1956052396.html

Мужа Блиновской объявили в розыск

Мужа Блиновской объявили в розыск - РИА Новости, 28.06.2024

Мужа Блиновской объявили в розыск

МВД России объявило в розыск мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского, следует из базы ведомства. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:34

2024-06-28T11:34

2024-06-28T13:56

россия

происшествия

елена блиновская

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского, следует из базы ведомства."Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК", — следует из базы розыска МВД России.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину объявили в розыск из-за того, что он не является к следствию для ознакомления с материалами дела.Как уточнила РИА Новости адвокат Блиновского Юлия Новичкова, следствие уведомляло защиту, что мужчину объявили в розыск."Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет", — добавила она.Сегодня сослуживец Блиновского, экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что мужчину перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.Как сообщал юрист в середине апреля, Блиновский находится в зоне СВО и участвует в спецоперации под позывным Брикс в составе подразделения, занимающегося квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.Елену и Алексея Блиновских обвиняют в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых они незаконно легализовали. СК обвиняет мужчину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, елена блиновская