https://ria.ru/20240628/rossiya-1956233695.html

Политик из США одной картинкой о России унизил Зеленского

Политик из США одной картинкой о России унизил Зеленского - РИА Новости, 28.06.2024

Политик из США одной картинкой о России унизил Зеленского

Владимир Зеленский мог сохранить Украину невредимой, если бы не пошел на поводу у Запада и договорился с Россией в самом начале конфликта, заявил независимый... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:02

2024-06-28T22:02

2024-06-28T22:02

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владимир путин

роберт кеннеди

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский мог сохранить Украину невредимой, если бы не пошел на поводу у Запада и договорился с Россией в самом начале конфликта, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.К посту он прикрепил карту Украины до начала конфликта и карту с территориями, которые Киев потерял в результате отказа от мирного урегулирования."Подумать только. Украина могла бы заключить гораздо более приемлемое мирное соглашение, если бы мы позволили им сделать это через пару недель после начала войны. Тогда Россия была готова вернуться к позициям, существовавшим до спецоперации, в обмен на то, что Украина не вступит в НАТО. Мы оказали давление на Зеленского, чтобы тот отклонил это предложение", — написал он в социальной сети X.Как отметил Кеннеди-младший, теперь Украина заплатит за это потерей гораздо большей территории, а также тысячами жизней своих военнослужащих.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956209212.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, роберт кеннеди, нато