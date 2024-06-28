Политик из США одной картинкой о России унизил Зеленского
Политик из США картинкой указал Зеленскому на роковую ошибку в отношении РФ
© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский мог сохранить Украину невредимой, если бы не пошел на поводу у Запада и договорился с Россией в самом начале конфликта, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
К посту он прикрепил карту Украины до начала конфликта и карту с территориями, которые Киев потерял в результате отказа от мирного урегулирования.
© Фото : аккаунт Роберта Кеннеди-младшего в ХСкриншот поста Роберта Кеннеди-младшего в Х
© Фото : аккаунт Роберта Кеннеди-младшего в Х
Скриншот поста Роберта Кеннеди-младшего в Х
"Подумать только. Украина могла бы заключить гораздо более приемлемое мирное соглашение, если бы мы позволили им сделать это через пару недель после начала войны. Тогда Россия была готова вернуться к позициям, существовавшим до спецоперации, в обмен на то, что Украина не вступит в НАТО. Мы оказали давление на Зеленского, чтобы тот отклонил это предложение", — написал он в социальной сети X.
Как отметил Кеннеди-младший, теперь Украина заплатит за это потерей гораздо большей территории, а также тысячами жизней своих военнослужащих.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил.