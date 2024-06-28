https://ria.ru/20240628/rossiya-1956179464.html
Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин
Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин
Служение России предполагает огромную ответственность, страна рассчитывает на новых управленцев для достижения поставленных целей, заявил президент России... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:23
2024-06-28T17:23
2024-06-28T17:23
россия
владимир путин
политика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Служение России предполагает огромную ответственность, страна рассчитывает на новых управленцев для достижения поставленных целей, заявил президент России Владимир Путин. Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что всех их объединяет искреннее желание служить России, посвятить этому свою жизнь. "Такое служение предполагает огромную ответственность, поэтому и требования к вам как к коллегам, доверие и ожидания самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата", - сказал президент.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин
Путин: Россия рассчитывает на новых управленцев для достижения целей
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Служение России предполагает огромную ответственность, страна рассчитывает на новых управленцев для достижения поставленных целей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что всех их объединяет искреннее желание служить России, посвятить этому свою жизнь.
"Такое служение предполагает огромную ответственность, поэтому и требования к вам как к коллегам, доверие и ожидания самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата", - сказал президент.