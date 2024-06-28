https://ria.ru/20240628/rossiya-1956179464.html

Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин

Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024

Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин

Служение России предполагает огромную ответственность, страна рассчитывает на новых управленцев для достижения поставленных целей, заявил президент России... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:23

2024-06-28T17:23

2024-06-28T17:23

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Служение России предполагает огромную ответственность, страна рассчитывает на новых управленцев для достижения поставленных целей, заявил президент России Владимир Путин. Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что всех их объединяет искреннее желание служить России, посвятить этому свою жизнь. "Такое служение предполагает огромную ответственность, поэтому и требования к вам как к коллегам, доверие и ожидания самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата", - сказал президент.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика