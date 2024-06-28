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В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ - РИА Новости, 28.06.2024
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14:16 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/rosfinmonitoring-1956108527.html
В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ
В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ - РИА Новости, 28.06.2024
В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ
Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:16
2024-06-28T14:16
россия
сингапур
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще приостановлено, сообщается в Telegram-канале финразведки по итогам пленарной недели ФАТФ в Сингапуре. Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года. "23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации. По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года", - сказано в сообщении. В Росфинмониторинге отметили, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем. "Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен", - добавили в Росфинмониторинге.
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россия, сингапур, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
Россия, Сингапур, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика
В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ

Росфинмониторинг: статус в ФАТФ не изменился, членство все еще приостановлено

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще приостановлено, сообщается в Telegram-канале финразведки по итогам пленарной недели ФАТФ в Сингапуре.
Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года.
«
"23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации. По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года", - сказано в сообщении.
В Росфинмониторинге отметили, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем.
"Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен", - добавили в Росфинмониторинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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10 октября 2023, 18:19
 
РоссияСингапурФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
 
 
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