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Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона - РИА Новости, 28.06.2024
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15:00 28.06.2024
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Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона
Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона - РИА Новости, 28.06.2024
Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона
Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:00
2024-06-28T15:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл, сообщает пресс-служба правительства Томской области. Главные герои – жители Томской области, которые сумели создать компании российского и международного уровней, продолжая жить вдали от мегаполисов и развивать свой родной край. С помощью альманаха режиссер надеется вдохновить молодежь и активных людей на амбициозные проекты, показать через киноязык живые истории людей, которые начинали с минимальным количеством ресурсов и смогли добиться успеха в своем деле. Герои фильма реализуют множество социально значимых проектов, акций и вносят свой вклад в развитие Томска. Старт съемок документального альманаха запланирован на середину лета и осень, премьерный показ — на декабрь.
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твой бизнес – новости, томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Томская область

Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона

© Фото : пресс-служба администрации Томской областиТомский режиссер снимет альманах о предпринимателях региона
Томский режиссер снимет альманах о предпринимателях региона - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации Томской области
Томский режиссер снимет альманах о предпринимателях региона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл, сообщает пресс-служба правительства Томской области.
Главные герои – жители Томской области, которые сумели создать компании российского и международного уровней, продолжая жить вдали от мегаполисов и развивать свой родной край.
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Вчера, 12:21
С помощью альманаха режиссер надеется вдохновить молодежь и активных людей на амбициозные проекты, показать через киноязык живые истории людей, которые начинали с минимальным количеством ресурсов и смогли добиться успеха в своем деле. Герои фильма реализуют множество социально значимых проектов, акций и вносят свой вклад в развитие Томска.
Старт съемок документального альманаха запланирован на середину лета и осень, премьерный показ — на декабрь.
 
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