https://ria.ru/20240628/rezhisser-1956130639.html
Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона
Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона - РИА Новости, 28.06.2024
Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона
Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:00
2024-06-28T15:00
2024-06-28T15:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
томская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956126922_0:133:1600:1033_1920x0_80_0_0_7e26c600287c85f50e21857c3a9ae1ca.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл, сообщает пресс-служба правительства Томской области. Главные герои – жители Томской области, которые сумели создать компании российского и международного уровней, продолжая жить вдали от мегаполисов и развивать свой родной край. С помощью альманаха режиссер надеется вдохновить молодежь и активных людей на амбициозные проекты, показать через киноязык живые истории людей, которые начинали с минимальным количеством ресурсов и смогли добиться успеха в своем деле. Герои фильма реализуют множество социально значимых проектов, акций и вносят свой вклад в развитие Томска. Старт съемок документального альманаха запланирован на середину лета и осень, премьерный показ — на декабрь.
https://ria.ru/20240628/eksport-1956063308.html
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956126922_160:0:1583:1067_1920x0_80_0_0_e92ecf3c4444f62578eaa4ea7d73ca5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Томская область
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл, сообщает пресс-служба правительства Томской области.
Главные герои – жители Томской области, которые сумели создать компании российского и международного уровней, продолжая жить вдали от мегаполисов и развивать свой родной край.
С помощью альманаха режиссер надеется вдохновить молодежь и активных людей на амбициозные проекты, показать через киноязык живые истории людей, которые начинали с минимальным количеством ресурсов и смогли добиться успеха в своем деле. Герои фильма реализуют множество социально значимых проектов, акций и вносят свой вклад в развитие Томска
.
Старт съемок документального альманаха запланирован на середину лета и осень, премьерный показ — на декабрь.