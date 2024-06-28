https://ria.ru/20240628/rezhisser-1956130639.html

Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона

Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона - РИА Новости, 28.06.2024

Томский режиссер снимет четыре новеллы о предпринимателях региона

Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:00

2024-06-28T15:00

2024-06-28T15:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

томская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956126922_0:133:1600:1033_1920x0_80_0_0_7e26c600287c85f50e21857c3a9ae1ca.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Томский режиссер Евгений Жуков снимет документальный альманах "Люди дела. Новая волна" о предпринимателях региона, серии будут состоять из четырех новелл, сообщает пресс-служба правительства Томской области. Главные герои – жители Томской области, которые сумели создать компании российского и международного уровней, продолжая жить вдали от мегаполисов и развивать свой родной край. С помощью альманаха режиссер надеется вдохновить молодежь и активных людей на амбициозные проекты, показать через киноязык живые истории людей, которые начинали с минимальным количеством ресурсов и смогли добиться успеха в своем деле. Герои фильма реализуют множество социально значимых проектов, акций и вносят свой вклад в развитие Томска. Старт съемок документального альманаха запланирован на середину лета и осень, премьерный показ — на декабрь.

https://ria.ru/20240628/eksport-1956063308.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, томская область