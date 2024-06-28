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РЭЦ проверил деятельность Центра поддержки экспорта Кировской области - РИА Новости, 28.06.2024
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11:10 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/rets-1956047355.html
РЭЦ проверил деятельность Центра поддержки экспорта Кировской области
РЭЦ проверил деятельность Центра поддержки экспорта Кировской области - РИА Новости, 28.06.2024
РЭЦ проверил деятельность Центра поддержки экспорта Кировской области
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 25 по 27 июня провел выездную проверку Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Кировской области: она подтвердила... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:10
2024-06-28T11:10
экономика
россия
сингапур
кировская область
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 25 по 27 июня провел выездную проверку Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Кировской области: она подтвердила эффективность использования предоставленных региональному центру инструментов и высокое качество услуг, сообщает РЭЦ."Проверка для оценки соблюдения центром требований к услугам, оказанным субъектам малого и среднего предпринимательства в 2023 году. ЦПЭ Кировской области входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству услуг, оказанных субъектам МСП. В ходе проверки специалисты РЭЦ проанализировали порядка 1,4 тысячи услуг, предоставленных 416 субъектам МСП в 2023 году", - говорится в сообщении.Проверка подтвердила, что ЦПЭ Кировской области эффективно использует предоставленные ему инструменты и оказывает качественные услуги субъектам МСП. Центр вносит значительный вклад в развитие экспорта в Кировской области и помогает компаниям региона выходить на новые зарубежные рынки.Наиболее востребованными услугами у бизнеса Кировской области в 2023 году стали: "Участие в международных выставках", "Организация бизнес-миссий и встреч с иностранными покупателями", "Содействие в получении необходимых сертификатов", "Транспортировка товаров за рубеж". Эти услуги доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Благодаря полученным услугам кировские компании впервые вышли на рынки Сингапура, Израиля и Вьетнама.В рамках проверки состоялась встреча с представителями министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, курирующим деятельность ЦПЭ. Отмечено, что работа ЦПЭ направлена на расширение перечня получателей экспортной поддержки, в первую очередь за счет отраслевой диверсификации экспорта региона. Так, в 2023 году услугами ЦПЭ воспользовались компании пищевой, фармацевтической и биотехнологической, легкой и мебельной промышленности, АПК и машиностроения."Одной из главных задач ЦПЭ является вовлечение новых субъектов МСП в экспортную деятельность. В рамках мониторинга мы проводим анализ того, как Кировский ЦПЭ использует предоставленные ему инструменты, насколько подход к работе с конкретной компанией является комплексным и достаточным для ее вывода на внешний рынок", - уточнила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
https://ria.ru/20240627/kompensatsiya-1955849062.html
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экономика, россия, сингапур, кировская область, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Сингапур, Кировская область, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ проверил деятельность Центра поддержки экспорта Кировской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 25 по 27 июня провел выездную проверку Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Кировской области: она подтвердила эффективность использования предоставленных региональному центру инструментов и высокое качество услуг, сообщает РЭЦ.
"Проверка для оценки соблюдения центром требований к услугам, оказанным субъектам малого и среднего предпринимательства в 2023 году. ЦПЭ Кировской области входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству услуг, оказанных субъектам МСП. В ходе проверки специалисты РЭЦ проанализировали порядка 1,4 тысячи услуг, предоставленных 416 субъектам МСП в 2023 году", - говорится в сообщении.
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Проверка подтвердила, что ЦПЭ Кировской области эффективно использует предоставленные ему инструменты и оказывает качественные услуги субъектам МСП. Центр вносит значительный вклад в развитие экспорта в Кировской области и помогает компаниям региона выходить на новые зарубежные рынки.
Наиболее востребованными услугами у бизнеса Кировской области в 2023 году стали: "Участие в международных выставках", "Организация бизнес-миссий и встреч с иностранными покупателями", "Содействие в получении необходимых сертификатов", "Транспортировка товаров за рубеж". Эти услуги доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Благодаря полученным услугам кировские компании впервые вышли на рынки Сингапура, Израиля и Вьетнама.
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В рамках проверки состоялась встреча с представителями министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, курирующим деятельность ЦПЭ. Отмечено, что работа ЦПЭ направлена на расширение перечня получателей экспортной поддержки, в первую очередь за счет отраслевой диверсификации экспорта региона. Так, в 2023 году услугами ЦПЭ воспользовались компании пищевой, фармацевтической и биотехнологической, легкой и мебельной промышленности, АПК и машиностроения.
"Одной из главных задач ЦПЭ является вовлечение новых субъектов МСП в экспортную деятельность. В рамках мониторинга мы проводим анализ того, как Кировский ЦПЭ использует предоставленные ему инструменты, насколько подход к работе с конкретной компанией является комплексным и достаточным для ее вывода на внешний рынок", - уточнила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
 
ЭкономикаРоссияСингапурКировская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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