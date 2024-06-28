https://ria.ru/20240628/rentgen-apparaty-1956104265.html
Подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга с начала года
Подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга с начала года - РИА Новости, 28.06.2024
Подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга с начала года
Больницы Московской области с начала текущего года оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга, еще девять оснастят до конца года, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:02
2024-06-28T14:02
2024-06-28T14:02
новости подмосковья
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андрей воробьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Больницы Московской области с начала текущего года оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга, еще девять оснастят до конца года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Новые рентген аппараты поступили в Ногинскую, Пушкинскую, Видновскую, Ступинскую, Люберецкую и другие больницы. "Модернизация здрава – одна из приоритетных наших задач. Мы строим современные больницы и поликлиники, проводим "перезагрузку" действующих медучреждений, капитально ремонтируем старые корпуса, привлекаем квалифицированных врачей. Еще одно важное направление работы – обновление медицинского оборудования", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что МРТ, КТ, маммографы, флюорографы, рентген-аппараты крайне необходимы, чтобы вовремя диагностировать и лечить болезни. Поэтому регион старается, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Воробьев пояснил, что с начала года больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга – до конца 2024 года поставят еще девять. Эти аппараты имеют широкий диапазон в применении – они позволяют выявлять патологии и контролировать ход сложных операций. Кроме того, рентгеновская установка С-дуга имеет еще ряд преимуществ. Она очень быстро запускается в работу – готова к сканированию практически сразу после включения. Благодаря этому ускоряется проведение диагностических манипуляций. Все это важно для пациентов в критическом состоянии, когда счет идет на минуты. Другая способность установки – универсальная настройка. Аппарат можно настраивать, как в ручном режиме, так и выбирать готовые сценарии и алгоритмы сканирования. Подобная установка используется при проведении операций онкологического, кардиологического, травматологического, стоматологического, педиатрического, гинекологического, урологического, ортопедического профилей.
https://ria.ru/20240628/tsentr-1956076583.html
https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955897107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Больницы Московской области с начала текущего года оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга, еще девять оснастят до конца года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Новые рентген аппараты поступили в Ногинскую, Пушкинскую, Видновскую, Ступинскую, Люберецкую и другие больницы.
"Модернизация здрава – одна из приоритетных наших задач. Мы строим современные больницы и поликлиники, проводим "перезагрузку" действующих медучреждений, капитально ремонтируем старые корпуса, привлекаем квалифицированных врачей. Еще одно важное направление работы – обновление медицинского оборудования", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что МРТ, КТ, маммографы, флюорографы, рентген-аппараты крайне необходимы, чтобы вовремя диагностировать и лечить болезни. Поэтому регион старается, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника.
Воробьев пояснил, что с начала года больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга – до конца 2024 года поставят еще девять. Эти аппараты имеют широкий диапазон в применении – они позволяют выявлять патологии и контролировать ход сложных операций.
Кроме того, рентгеновская установка С-дуга имеет еще ряд преимуществ. Она очень быстро запускается в работу – готова к сканированию практически сразу после включения. Благодаря этому ускоряется проведение диагностических манипуляций. Все это важно для пациентов в критическом состоянии, когда счет идет на минуты.
Другая способность установки – универсальная настройка. Аппарат можно настраивать, как в ручном режиме, так и выбирать готовые сценарии и алгоритмы сканирования.
Подобная установка используется при проведении операций онкологического, кардиологического, травматологического, стоматологического, педиатрического, гинекологического, урологического, ортопедического профилей.