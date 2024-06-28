https://ria.ru/20240628/renovatsiya-1955961892.html

Ефимов: 41 проект КРТ поможет в реализации программы реновации

Ефимов: 41 проект КРТ поможет в реализации программы реновации - РИА Новости, 28.06.2024

Ефимов: 41 проект КРТ поможет в реализации программы реновации

В Москве благодаря 41 проекту комплексного развития территорий (КРТ) построят почти 4 миллиона "квадратов" жилья для реализации программы реновации, рассказал... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:08

2024-06-28T10:08

2024-06-28T11:19

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 июня — РИА Новости. В Москве благодаря 41 проекту комплексного развития территорий (КРТ) построят почти 4 миллиона "квадратов" жилья для реализации программы реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, правительство Москвы, начиная с 2020 года, издало постановления об осуществлении 41 проекта КРТ в 34 районах города. "В рамках работы над этими проектами город планирует возвести 3,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации, что позволит предоставить современные квартиры более чем 85 тысячам москвичей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Участки для реализации КРТ расположены в девяти административных округах города, уточняется в пресс-релизе.В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин обратил внимание, что среди прочего программа комплексного развития территорий помогает проводить реновацию в установленные сроки, а в некоторых случаях ускоряет ее выполнение. Он добавил, что больше всего жилой площади для целей реновации в рамках утвержденных проектов КРТ планируют построить в Восточном округе столицы, на его территории возведут 800 тысяч "квадратов" современного жилья.Кроме того, в рамках 41 проекта КРТ на площади более 535 гектаров появятся общественно-деловые, социальные и промышленные объекты, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Всего построят почти 12,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В обновленных кварталах будет создано более 100,2 тысячи рабочих мест", - уточнил он.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации в два раза. Программа, утвержденная в августе 2017 года, касается порядка 1 миллиона жителей столицы и предусматривается расселение 5176 домов. В 2023 году по программе в новые дома переселилось более 47 тысяч человек.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240627/efimov-1955819450.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы