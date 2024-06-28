Рейтинг@Mail.ru
Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 28.06.2024 (обновлено: 18:32 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/regulirovanie-1956195471.html
Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 28.06.2024
Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:11
2024-06-28T18:32
экономика
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении пресс-службы регулятора."Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам... Банк России повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК, за исключением наименее рискованных кредитов",- сказано в материалах.Отмечается, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.Также указывается, что в настоящее время в оценку годовых доходов заемщиков включаются существенные премии и иные разовые выплаты гражданам, осуществленные работодателями в феврале-марте текущего года. Этот всплеск доходов может носить временный характер, однако он способствует занижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).В результате кредиты переходят в сегменты с более низким ПДН, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Такие заемщики могут быть уязвимы, в случае если их нерегулярные доходы в будущем будут более умеренными, что обусловливает повышенные риски предоставляемых кредитов, поясняет регулятор.
https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html
https://ria.ru/20240624/ipoteka-1954938861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов с 1 сентября 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
«
"Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам... Банк России повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК, за исключением наименее рискованных кредитов",- сказано в материалах.
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите
14 мая, 02:17
Отмечается, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.
Также указывается, что в настоящее время в оценку годовых доходов заемщиков включаются существенные премии и иные разовые выплаты гражданам, осуществленные работодателями в феврале-марте текущего года. Этот всплеск доходов может носить временный характер, однако он способствует занижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).
В результате кредиты переходят в сегменты с более низким ПДН, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Такие заемщики могут быть уязвимы, в случае если их нерегулярные доходы в будущем будут более умеренными, что обусловливает повышенные риски предоставляемых кредитов, поясняет регулятор.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку
24 июня, 02:17
 
ЭкономикаРоссияИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала