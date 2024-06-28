https://ria.ru/20240628/regulirovanie-1956195471.html

Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 28.06.2024

Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:11

2024-06-28T18:11

2024-06-28T18:32

экономика

россия

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с сентября дополнительно ужесточит регулирование выдачи потребкредитов, в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении пресс-службы регулятора."Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам... Банк России повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК, за исключением наименее рискованных кредитов",- сказано в материалах.Отмечается, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.Также указывается, что в настоящее время в оценку годовых доходов заемщиков включаются существенные премии и иные разовые выплаты гражданам, осуществленные работодателями в феврале-марте текущего года. Этот всплеск доходов может носить временный характер, однако он способствует занижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).В результате кредиты переходят в сегменты с более низким ПДН, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Такие заемщики могут быть уязвимы, в случае если их нерегулярные доходы в будущем будут более умеренными, что обусловливает повышенные риски предоставляемых кредитов, поясняет регулятор.

https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html

https://ria.ru/20240624/ipoteka-1954938861.html

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экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф)