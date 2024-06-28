Рейтинг@Mail.ru
Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:48 28.06.2024 (обновлено: 16:52 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/ravvin-1956167897.html
Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев
Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев - РИА Новости, 28.06.2024
Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев
Решение Верховного суда Израиля о прекращении отсрочек от службы в армии для студентов еврейских духовных образовательных учреждений может коснуться и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:48
2024-06-28T16:52
религия
израиль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федерация еврейских общин россии
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Решение Верховного суда Израиля о прекращении отсрочек от службы в армии для студентов еврейских духовных образовательных учреждений может коснуться и российских евреев с двойным гражданством, если они поедут в Израиль, рассказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Верховный суд Израиля (Багац) во вторник единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля."Для учащихся духовных образовательных учреждений призывного возраста в Израиле существовала гибкая система предоставления отсрочек, которая благодаря этому решению Верховного суда катится не пойми куда. Это инициатива левых кругов, давно и неудачно пытающихся секуляризировать государство. Иными словами, это не что иное как череда попыток размыть духовную элиту государства", - сказал Гуревич.Он отметил, что решение суда касается граждан Израиля, но и в России есть подобные духовные образовательные учреждения. "Проживающих в России религиозных евреев, у которых есть гражданство обеих стран, данный закон может коснуться, если они отправятся посетить Израиль, в том числе и в рамках туристической поездки", - пояснил раввин.Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек в вопросе уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
https://ria.ru/20240624/ravvin-1955144339.html
https://ria.ru/20240624/ravvin-1955046085.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Израиль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федерация еврейских общин России, Религия
Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев

Раввин Гуревич: решение суда Израиля - попытка размыть духовную элиту страны

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Решение Верховного суда Израиля о прекращении отсрочек от службы в армии для студентов еврейских духовных образовательных учреждений может коснуться и российских евреев с двойным гражданством, если они поедут в Израиль, рассказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.
Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Верховный суд Израиля (Багац) во вторник единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане
24 июня, 18:44
"Для учащихся духовных образовательных учреждений призывного возраста в Израиле существовала гибкая система предоставления отсрочек, которая благодаря этому решению Верховного суда катится не пойми куда. Это инициатива левых кругов, давно и неудачно пытающихся секуляризировать государство. Иными словами, это не что иное как череда попыток размыть духовную элиту государства", - сказал Гуревич.
Он отметил, что решение суда касается граждан Израиля, но и в России есть подобные духовные образовательные учреждения. "Проживающих в России религиозных евреев, у которых есть гражданство обеих стран, данный закон может коснуться, если они отправятся посетить Израиль, в том числе и в рамках туристической поездки", - пояснил раввин.
Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек в вопросе уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале
24 июня, 13:23
 
РелигияИзраильРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федерация еврейских общин РоссииРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала