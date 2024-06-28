https://ria.ru/20240628/ravvin-1956167897.html

Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев

Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев - РИА Новости, 28.06.2024

Раввин пояснил, как решение израильского суда повлияет на российских евреев

Решение Верховного суда Израиля о прекращении отсрочек от службы в армии для студентов еврейских духовных образовательных учреждений может коснуться и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:48

2024-06-28T16:48

2024-06-28T16:52

религия

израиль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федерация еврейских общин россии

религия

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Решение Верховного суда Израиля о прекращении отсрочек от службы в армии для студентов еврейских духовных образовательных учреждений может коснуться и российских евреев с двойным гражданством, если они поедут в Израиль, рассказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Верховный суд Израиля (Багац) во вторник единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля."Для учащихся духовных образовательных учреждений призывного возраста в Израиле существовала гибкая система предоставления отсрочек, которая благодаря этому решению Верховного суда катится не пойми куда. Это инициатива левых кругов, давно и неудачно пытающихся секуляризировать государство. Иными словами, это не что иное как череда попыток размыть духовную элиту государства", - сказал Гуревич.Он отметил, что решение суда касается граждан Израиля, но и в России есть подобные духовные образовательные учреждения. "Проживающих в России религиозных евреев, у которых есть гражданство обеих стран, данный закон может коснуться, если они отправятся посетить Израиль, в том числе и в рамках туристической поездки", - пояснил раввин.Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек в вопросе уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.

https://ria.ru/20240624/ravvin-1955144339.html

https://ria.ru/20240624/ravvin-1955046085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федерация еврейских общин россии, религия