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В Румынии фермер держал в рабстве шестерых взрослых и ребенка - РИА Новости, 28.06.2024
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20:24 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/rabstvo-1956222202.html
В Румынии фермер держал в рабстве шестерых взрослых и ребенка
В Румынии фермер держал в рабстве шестерых взрослых и ребенка - РИА Новости, 28.06.2024
В Румынии фермер держал в рабстве шестерых взрослых и ребенка
Прокуратура Румынии задержала фермера в уезде Арджеш, который держал в рабстве шестерых взрослых и одного ребенка, передает телеканал Digi 24. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:24
2024-06-28T20:24
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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура Румынии задержала фермера в уезде Арджеш, который держал в рабстве шестерых взрослых и одного ребенка, передает телеканал Digi 24. "Мужчина, превративший 7 человек, включая ребенка, в рабов на своей ферме в уезде Арджеш, был задержан прокуратурой. Следователи утверждают, что людей эксплуатировали и содержали в нечеловеческих условиях", - говорится в сообщении телеканала. Совместная проверка полиции и прокуратуры выявила, что спасенным из рабства людям приходилось спать в фургоне или импровизированной палатке из фольги. Они постоянно мерзли, им не хватало воды и еды, но при этом приходилось ежедневно трудиться на ферме. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, где им будет оказана медицинская помощь. Полиция пытается связаться с семьями пострадавших.
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии фермер держал в рабстве шестерых взрослых и ребенка

В Румынии задержали фермера, державшего в рабстве шестерых взрослых и ребенка

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура Румынии задержала фермера в уезде Арджеш, который держал в рабстве шестерых взрослых и одного ребенка, передает телеканал Digi 24.
«
"Мужчина, превративший 7 человек, включая ребенка, в рабов на своей ферме в уезде Арджеш, был задержан прокуратурой. Следователи утверждают, что людей эксплуатировали и содержали в нечеловеческих условиях", - говорится в сообщении телеканала.
Совместная проверка полиции и прокуратуры выявила, что спасенным из рабства людям приходилось спать в фургоне или импровизированной палатке из фольги. Они постоянно мерзли, им не хватало воды и еды, но при этом приходилось ежедневно трудиться на ферме.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, где им будет оказана медицинская помощь. Полиция пытается связаться с семьями пострадавших.
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