https://ria.ru/20240628/putin-1956202400.html
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, такими компетенциями обладают только две-три страны в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:34
2024-06-28T18:34
2024-06-28T18:34
технологии
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, такими компетенциями обладают только две-три страны в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Двигатель большой тяги ПД-35 - это не просто двигать с чуть большей тягой, это по новым параметрам качественно новый продукт. И такими компетенциями обладают несколько стран, две-три. Больше никто не делает таких двигателей, а Россия делает", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. Глава государства также отметил, что сделанные в России двигатели ПД-14 - это уже огромное достижение. "Десятилетиями у нас не было ничего подобного. ПД-14 - замечательный двигатель, сделанный по-современному, с отличными данными", - подчеркнул он.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин
Путин: Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета