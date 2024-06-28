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Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
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18:34 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956202400.html
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, такими компетенциями обладают только две-три страны в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:34
2024-06-28T18:34
технологии
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, такими компетенциями обладают только две-три страны в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Двигатель большой тяги ПД-35 - это не просто двигать с чуть большей тягой, это по новым параметрам качественно новый продукт. И такими компетенциями обладают несколько стран, две-три. Больше никто не делает таких двигателей, а Россия делает", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. Глава государства также отметил, что сделанные в России двигатели ПД-14 - это уже огромное достижение. "Десятилетиями у нас не было ничего подобного. ПД-14 - замечательный двигатель, сделанный по-современному, с отличными данными", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240628/samolet-1956199738.html
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, заявил Путин

Путин: Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Россия делает двигатели для дальнемагистрального самолета, такими компетенциями обладают только две-три страны в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Двигатель большой тяги ПД-35 - это не просто двигать с чуть большей тягой, это по новым параметрам качественно новый продукт. И такими компетенциями обладают несколько стран, две-три. Больше никто не делает таких двигателей, а Россия делает", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Глава государства также отметил, что сделанные в России двигатели ПД-14 - это уже огромное достижение.
«
"Десятилетиями у нас не было ничего подобного. ПД-14 - замечательный двигатель, сделанный по-современному, с отличными данными", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин уверен, что в России создадут дальнемагистральный самолет
Вчера, 18:23
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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