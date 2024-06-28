https://ria.ru/20240628/putin-1956195143.html

Путин призвал связать работу административных структур с реальной жизнью

Путин призвал связать работу административных структур с реальной жизнью - РИА Новости, 28.06.2024

Путин призвал связать работу административных структур с реальной жизнью

Важно все время думать о том, как выстроить работу административных структур так, чтобы они были связаны с реальной жизнью, производством, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:09

2024-06-28T18:09

2024-06-28T18:10

россия

владимир путин

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Важно все время думать о том, как выстроить работу административных структур так, чтобы они были связаны с реальной жизнью, производством, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. "Надо все время думать о том, как выстроить работу административных структур таким образом, чтобы они напрямую, самым живым образом были связаны с реальной жизнью, с производством", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240628/putin-1956194262.html

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россия, владимир путин, общество