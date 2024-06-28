https://ria.ru/20240628/putin-1956195143.html
Путин призвал связать работу административных структур с реальной жизнью
Путин призвал связать работу административных структур с реальной жизнью - РИА Новости, 28.06.2024
Путин призвал связать работу административных структур с реальной жизнью
Важно все время думать о том, как выстроить работу административных структур так, чтобы они были связаны с реальной жизнью, производством, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:09
2024-06-28T18:09
2024-06-28T18:10
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956194783_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_cca8c88d6dfaa421b6ebec74ca70eb1b.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Важно все время думать о том, как выстроить работу административных структур так, чтобы они были связаны с реальной жизнью, производством, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. "Надо все время думать о том, как выстроить работу административных структур таким образом, чтобы они напрямую, самым живым образом были связаны с реальной жизнью, с производством", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240628/putin-1956194262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956194783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8864513a7305e5d0e45ba2593b6e3fb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал связать работу административных структур с реальной жизнью
Путин: нужно связать работу административных структур с жизнью и с производством
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Важно все время думать о том, как выстроить работу административных структур так, чтобы они были связаны с реальной жизнью, производством, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции.
"Надо все время думать о том, как выстроить работу административных структур таким образом, чтобы они напрямую, самым живым образом были связаны с реальной жизнью, с производством", - сказал Путин.