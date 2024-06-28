https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html

Путин объяснил, почему работать мэром сложнее, чем губернатором

Путин объяснил, почему работать мэром сложнее, чем губернатором - РИА Новости, 28.06.2024

Путин объяснил, почему работать мэром сложнее, чем губернатором

Президент России Владимир Путин объяснил, что работать мэром сложнее, чем губернатором. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:03

2024-06-28T18:03

2024-06-28T18:03

политика

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что работать мэром сложнее, чем губернатором. "Во-первых, конечно, у Вас очень сложная работа. Быть главой города - это сложнее, чем быть губернатором. А вот туда пониже - быть руководителем муниципалитета - сложнее, чем быть главой города. Это всегда так. Почему: потому что чем ближе к людям, тем острее проблемы. Я не шучу. Я говорю абсолютно искренне и без иронии", - сказал он на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

https://ria.ru/20240223/putin-1929126927.html

россия

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2024

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политика, россия, владимир путин