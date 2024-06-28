https://ria.ru/20240628/putin-1956192123.html

Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным"

Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным" - РИА Новости, 28.06.2024

Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным"

Президент России Владимир Путин заявил, что были планы объединить министерство науки и высшего образования и Минпросвещения в один блок, чтобы образование стало РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:59

2024-06-28T17:59

2024-06-28T17:59

общество

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956189441_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_1e6e8896f9a593771c1585943eeb281c.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что были планы объединить министерство науки и высшего образования и Минпросвещения в один блок, чтобы образование стало бесшовным."Мы хотели объединить министерство просвещения, то есть школьное образование, и министерство высшего, среднего образования, науки в один блок, чтобы образование было бесшовным", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

https://ria.ru/20240628/shkola-1956181318.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия