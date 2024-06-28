https://ria.ru/20240628/putin-1956192123.html
Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным"
Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным" - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным"
Президент России Владимир Путин заявил, что были планы объединить министерство науки и высшего образования и Минпросвещения в один блок, чтобы образование стало РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:59
2024-06-28T17:59
2024-06-28T17:59
общество
владимир путин
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что были планы объединить министерство науки и высшего образования и Минпросвещения в один блок, чтобы образование стало бесшовным."Мы хотели объединить министерство просвещения, то есть школьное образование, и министерство высшего, среднего образования, науки в один блок, чтобы образование было бесшовным", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
https://ria.ru/20240628/shkola-1956181318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным"
Путин заявил, что были планы объединить Минобрнауки и Минпросвещения
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что были планы объединить министерство науки и высшего образования и Минпросвещения в один блок, чтобы образование стало бесшовным.
"Мы хотели объединить министерство просвещения, то есть школьное образование, и министерство высшего, среднего образования, науки в один блок, чтобы образование было бесшовным", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.