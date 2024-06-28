https://ria.ru/20240628/putin-1956191580.html

Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов

Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024

Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов

Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:59

2024-06-28T17:59

2024-06-28T17:59

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин. "Так происходит не из-за какой-то корочки, бумажки, а прежде всего благодаря вашим личным способностям, труду, тем навыкам, которые отличают вас и ваших коллег. Позволяют заслуженно именоваться кадровым резервом", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС. Также президент отметил, что на выпускников "школы губернаторов" большой запрос.

https://ria.ru/20240628/shkola-1956181318.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин