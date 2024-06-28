https://ria.ru/20240628/putin-1956191580.html
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов
Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:59
2024-06-28T17:59
2024-06-28T17:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин. "Так происходит не из-за какой-то корочки, бумажки, а прежде всего благодаря вашим личным способностям, труду, тем навыкам, которые отличают вас и ваших коллег. Позволяют заслуженно именоваться кадровым резервом", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС. Также президент отметил, что на выпускников "школы губернаторов" большой запрос.
https://ria.ru/20240628/shkola-1956181318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов
Путин: выпускники школы губернаторов добились успехов благодаря способностям
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Так происходит не из-за какой-то корочки, бумажки, а прежде всего благодаря вашим личным способностям, труду, тем навыкам, которые отличают вас и ваших коллег. Позволяют заслуженно именоваться кадровым резервом", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС.
Также президент отметил, что на выпускников "школы губернаторов" большой запрос.