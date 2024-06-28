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Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024
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17:59 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956191580.html
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов
Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:59
2024-06-28T17:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин. "Так происходит не из-за какой-то корочки, бумажки, а прежде всего благодаря вашим личным способностям, труду, тем навыкам, которые отличают вас и ваших коллег. Позволяют заслуженно именоваться кадровым резервом", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС. Также президент отметил, что на выпускников "школы губернаторов" большой запрос.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о результатах выпускников школы губернаторов

Путин: выпускники школы губернаторов добились успехов благодаря способностям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выпускники "школы губернаторов" добились результатов не благодаря "корочкам", а благодаря способностям и труду, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Так происходит не из-за какой-то корочки, бумажки, а прежде всего благодаря вашим личным способностям, труду, тем навыкам, которые отличают вас и ваших коллег. Позволяют заслуженно именоваться кадровым резервом", - сказал Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС.
Также президент отметил, что на выпускников "школы губернаторов" большой запрос.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов
Вчера, 17:28
 
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