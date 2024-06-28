Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России
Путин уровень жизни людей в ЛНР должен соответствовать общероссийскому
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика является неотъемлемой частью России, уровень жизни людей должен соответствовать уровню всей страны.
Путин в пятницу проводит встречу в режиме видеоконференции (ВКС) с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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"Луганская Народная Республика, как и все исторические территории России - неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России. Это непростой, нелегкий путь, но абсолютно реализуемая задача. Есть программы, выделены соответствующие ресурсы. Важно только грамотно ими распорядиться", - сказал глава государства.
Президент добавил, что всегда готов помочь местному правительству. "Здесь уж я без всяких шуток и без всякой иронии говорю, что я всегда в вашем распоряжении. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать", - добавил он.