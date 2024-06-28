https://ria.ru/20240628/putin-1956189035.html

Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России

Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России - РИА Новости, 28.06.2024

Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России

Президент России Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика является неотъемлемой частью России, уровень жизни людей должен соответствовать уровню РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:53

2024-06-28T17:53

2024-06-28T18:08

россия

луганская народная республика

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика является неотъемлемой частью России, уровень жизни людей должен соответствовать уровню всей страны.Путин в пятницу проводит встречу в режиме видеоконференции (ВКС) с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс."Луганская Народная Республика, как и все исторические территории России - неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России. Это непростой, нелегкий путь, но абсолютно реализуемая задача. Есть программы, выделены соответствующие ресурсы. Важно только грамотно ими распорядиться", - сказал глава государства.Президент добавил, что всегда готов помочь местному правительству. "Здесь уж я без всяких шуток и без всякой иронии говорю, что я всегда в вашем распоряжении. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать", - добавил он.

https://ria.ru/20240628/vosstanovlenie-1956193801.html

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, владимир путин