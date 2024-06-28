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Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России - РИА Новости, 28.06.2024
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17:53 28.06.2024 (обновлено: 18:08 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956189035.html
Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России
Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России - РИА Новости, 28.06.2024
Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России
Президент России Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика является неотъемлемой частью России, уровень жизни людей должен соответствовать уровню РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:53
2024-06-28T18:08
россия
луганская народная республика
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика является неотъемлемой частью России, уровень жизни людей должен соответствовать уровню всей страны.Путин в пятницу проводит встречу в режиме видеоконференции (ВКС) с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс."Луганская Народная Республика, как и все исторические территории России - неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России. Это непростой, нелегкий путь, но абсолютно реализуемая задача. Есть программы, выделены соответствующие ресурсы. Важно только грамотно ими распорядиться", - сказал глава государства.Президент добавил, что всегда готов помочь местному правительству. "Здесь уж я без всяких шуток и без всякой иронии говорю, что я всегда в вашем распоряжении. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать", - добавил он.
https://ria.ru/20240628/vosstanovlenie-1956193801.html
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россия, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин назвал ЛНР неотъемлемой частью России

Путин уровень жизни людей в ЛНР должен соответствовать общероссийскому

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика является неотъемлемой частью России, уровень жизни людей должен соответствовать уровню всей страны.
Путин в пятницу проводит встречу в режиме видеоконференции (ВКС) с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
«
"Луганская Народная Республика, как и все исторические территории России - неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России. Это непростой, нелегкий путь, но абсолютно реализуемая задача. Есть программы, выделены соответствующие ресурсы. Важно только грамотно ими распорядиться", - сказал глава государства.
Президент добавил, что всегда готов помочь местному правительству. "Здесь уж я без всяких шуток и без всякой иронии говорю, что я всегда в вашем распоряжении. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать", - добавил он.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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