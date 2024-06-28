https://ria.ru/20240628/putin-1956188584.html
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области имеется ряд проблем, в частности, в сфере здравоохранения, но все они решаемы. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:57
курская область
владимир путин
экономика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области имеется ряд проблем, в частности, в сфере здравоохранения, но все они решаемы.Глава государства на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС отметил, что Курская область сталкивается с трудностями в сфере жилищного строительства и здравоохранения."В регионе очень много проблем, но они все решаемые с учетом тех темпов экономического развития, которые сейчас набраны в нашей стране", - сказал Путин в ходе беседы с врио главы Курской области Алексеем Смирновым."Только в комплексе будем решать", - ответил президенту Смирнов.
https://ria.ru/20240628/smirnov-1956188028.html
https://ria.ru/20240626/sez-1955579825.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, владимир путин, экономика
Курская область, Владимир Путин, Экономика
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин
Путин: у Курской области много проблем, но они все решаемы