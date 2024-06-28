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Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
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17:51 28.06.2024 (обновлено: 17:57 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956188584.html
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области имеется ряд проблем, в частности, в сфере здравоохранения, но все они решаемы. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:57
курская область
владимир путин
экономика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области имеется ряд проблем, в частности, в сфере здравоохранения, но все они решаемы.Глава государства на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС отметил, что Курская область сталкивается с трудностями в сфере жилищного строительства и здравоохранения."В регионе очень много проблем, но они все решаемые с учетом тех темпов экономического развития, которые сейчас набраны в нашей стране", - сказал Путин в ходе беседы с врио главы Курской области Алексеем Смирновым."Только в комплексе будем решать", - ответил президенту Смирнов.
https://ria.ru/20240628/smirnov-1956188028.html
https://ria.ru/20240626/sez-1955579825.html
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курская область, владимир путин, экономика
Курская область, Владимир Путин, Экономика
Проблемы Курской области решаемы, заявил Путин

Путин: у Курской области много проблем, но они все решаемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области имеется ряд проблем, в частности, в сфере здравоохранения, но все они решаемы.
Глава государства на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС отметил, что Курская область сталкивается с трудностями в сфере жилищного строительства и здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком
Вчера, 17:50
"В регионе очень много проблем, но они все решаемые с учетом тех темпов экономического развития, которые сейчас набраны в нашей стране", - сказал Путин в ходе беседы с врио главы Курской области Алексеем Смирновым.
"Только в комплексе будем решать", - ответил президенту Смирнов.
Курск - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля
26 июня, 14:08
 
Курская областьВладимир ПутинЭкономика
 
 
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