https://ria.ru/20240628/putin-1956183923.html
Российские бойцы делают все для безопасности Донбасса, заявил Путин
Российские бойцы делают все для безопасности Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Российские бойцы делают все для безопасности Донбасса, заявил Путин
Российские бойцы на линии соприкосновения делают все для обеспечения безопасности Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:34
2024-06-28T17:34
2024-06-28T17:39
специальная военная операция на украине
донбасс
безопасность
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Российские бойцы на линии соприкосновения делают все для обеспечения безопасности Донбасса, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, главное сегодня для Донбасса, для Новороссии - это решение вопросов безопасности. Мы знаем, что наши ребята на линии боевого соприкосновения делают все", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.Глава государства добавил, что абсолютно невозможно откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов и развитие экономики региона."Эти вопросы нужно решать сейчас параллельно с боевыми задачами. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы приложите максимум усилий для того, чтобы сделать все необходимое", - подчеркнул он, обращаясь к председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.
https://ria.ru/20240628/donbass--1955992558.html
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956170078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Безопасность, Владимир Путин
Российские бойцы делают все для безопасности Донбасса, заявил Путин
Путин: бойцы на линии соприкосновения делают все для безопасности Донбасса