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Программа кадрового резерва доказала свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
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17:31 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/putin-1956182523.html
Программа кадрового резерва доказала свою эффективность, заявил Путин
Программа кадрового резерва доказала свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Программа кадрового резерва доказала свою эффективность, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что программа кадрового управленческого резерва за годы работы доказала свою эффективность. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:31
2024-06-28T17:31
россия
владимир путин
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что программа кадрового управленческого резерва за годы работы доказала свою эффективность. "Вообще за эти 7 лет программа доказала свою эффективность. Важно, что большинство участников затем получает продвижение по службе, делают новый шаг по службе в своей карьере", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Программа кадрового резерва доказала свою эффективность, заявил Путин

Путин: программа кадрового резерва за годы работы доказала свою эффективность

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что программа кадрового управленческого резерва за годы работы доказала свою эффективность.
"Вообще за эти 7 лет программа доказала свою эффективность. Важно, что большинство участников затем получает продвижение по службе, делают новый шаг по службе в своей карьере", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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