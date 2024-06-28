https://ria.ru/20240628/putin-1956181205.html
Путин назвал участников программы "Время героев" надежными людьми
Путин назвал участников программы "Время героев" надежными людьми - РИА Новости, 28.06.2024
Путин назвал участников программы "Время героев" надежными людьми
Президент России Владимир Путин назвал участников программы "Время героев" людьми надежными и заряженными на работу и на фронте, и на гражданской службе. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:28
2024-06-28T17:28
2024-06-28T17:43
специальная военная операция на украине
владимир путин
программа "время героев"
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участников программы "Время героев" людьми надежными и заряженными на работу и на фронте, и на гражданской службе."Недавно, наверное, обратили внимание, я с ними встречался. Люди отличные, надежные. По-хорошему заряженные на работу, на достижение результата и на фронте, и на гражданке", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.Он выразил уверенность в том, что такой же боевой настрой есть и у выпускников "Школы губернаторов"."Уверен, что в будущем, в предстоящей работе вы будете действовать вместе, в одной команде, которая уже здесь сложилась, надеюсь, с выпускниками программы "Время героев" свои будете действия согласовывать с ними, взаимодействовать", - отметил Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, программа "время героев", россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Программа "Время героев", Россия
Путин назвал участников программы "Время героев" надежными людьми
Путин: участники программы "Время героев" — люди надежные, заряженные на работу
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участников программы "Время героев" людьми надежными и заряженными на работу и на фронте, и на гражданской службе.
«
"Недавно, наверное, обратили внимание, я с ними встречался. Люди отличные, надежные. По-хорошему заряженные на работу, на достижение результата и на фронте, и на гражданке", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Он выразил уверенность в том, что такой же боевой настрой есть и у выпускников "Школы губернаторов".
"Уверен, что в будущем, в предстоящей работе вы будете действовать вместе, в одной команде, которая уже здесь сложилась, надеюсь, с выпускниками программы "Время героев" свои будете действия согласовывать с ними, взаимодействовать", - отметил Путин.