https://ria.ru/20240628/putin-1956181205.html

Путин назвал участников программы "Время героев" надежными людьми

Путин назвал участников программы "Время героев" надежными людьми - РИА Новости, 28.06.2024

Путин назвал участников программы "Время героев" надежными людьми

Президент России Владимир Путин назвал участников программы "Время героев" людьми надежными и заряженными на работу и на фронте, и на гражданской службе. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:28

2024-06-28T17:28

2024-06-28T17:43

специальная военная операция на украине

владимир путин

программа "время героев"

россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участников программы "Время героев" людьми надежными и заряженными на работу и на фронте, и на гражданской службе."Недавно, наверное, обратили внимание, я с ними встречался. Люди отличные, надежные. По-хорошему заряженные на работу, на достижение результата и на фронте, и на гражданке", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.Он выразил уверенность в том, что такой же боевой настрой есть и у выпускников "Школы губернаторов"."Уверен, что в будущем, в предстоящей работе вы будете действовать вместе, в одной команде, которая уже здесь сложилась, надеюсь, с выпускниками программы "Время героев" свои будете действия согласовывать с ними, взаимодействовать", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240628/festival-1955971981.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, программа "время героев", россия