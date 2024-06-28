https://ria.ru/20240628/putin-1956180706.html

В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин

В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024

В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин

Власти РФ будут развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:25

2024-06-28T17:25

2024-06-28T17:27

россия

владимир путин

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Власти РФ будут развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент России Владимир Путин."Эту разветвленную единую (кадровую программу для подготовки управленцев - ред.) развивать будем и дальше (повышать её доступность)", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

https://ria.ru/20240628/rossiya-1956179464.html

россия

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Дарья Буймова

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Путин встречается с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС Путин встречается с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Проект стартовал в 2017, за прошедшие годы его участниками стали 463 человека: 57 из них возглавили регионы, а семеро заняли посты федеральных министров 2024-06-28T17:25 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество