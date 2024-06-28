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В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
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17:25 28.06.2024 (обновлено: 17:27 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956180706.html
В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин
В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин
Власти РФ будут развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:25
2024-06-28T17:27
россия
владимир путин
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Власти РФ будут развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент России Владимир Путин."Эту разветвленную единую (кадровую программу для подготовки управленцев - ред.) развивать будем и дальше (повышать её доступность)", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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353
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Путин встречается с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС
Путин встречается с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Проект стартовал в 2017, за прошедшие годы его участниками стали 463 человека: 57 из них возглавили регионы, а семеро заняли посты федеральных министров
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В России будут развивать кадровые программы, заявил Путин

Путин: власти будут развивать кадровые программы для подготовки кадров

Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Власти РФ будут развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент России Владимир Путин.
"Эту разветвленную единую (кадровую программу для подготовки управленцев - ред.) развивать будем и дальше (повышать её доступность)", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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