https://ria.ru/20240628/putin-1956078048.html
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы - РИА Новости, 28.06.2024
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы
Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:51
2024-06-28T12:51
2024-06-28T12:52
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ Владимир Путин."И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", - сказал он в видеообращении к участникам XI Форума регионов России и Белоруссии.Путин вспомнил, как в январе вместе с президентом Белоруссии они открыли в Гатчинском районе Ленинградской области новый мемориальный комплекс – мирным гражданам Советского Союза, павшим жертвами нацистского геноцида."Создание этого памятника – лишь один из многих совместных проектов, посвященных Великой Победе. Важно, что в наших регионах регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов", - сказал президент РФ.Хорошим примером совместной работы с непосредственным участием регионов он назвал молодежную инициативу "Поезд памяти".
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россия, владимир путин, белоруссия, европа, в мире
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Европа, В мире
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы
Путин: Россия и Белоруссия будут помнить, что в годы ВОВ вместе защитили Родину
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", - сказал он в видеообращении к участникам XI Форума регионов России и Белоруссии.
Путин вспомнил, как в январе вместе с президентом Белоруссии они открыли в Гатчинском районе Ленинградской области новый мемориальный комплекс – мирным гражданам Советского Союза, павшим жертвами нацистского геноцида.
"Создание этого памятника – лишь один из многих совместных проектов, посвященных Великой Победе. Важно, что в наших регионах регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов", - сказал президент РФ.
Хорошим примером совместной работы с непосредственным участием регионов он назвал молодежную инициативу "Поезд памяти".