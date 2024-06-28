Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 28.06.2024 (обновлено: 12:52 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956078048.html
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы - РИА Новости, 28.06.2024
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы
Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:51
2024-06-28T12:52
россия
владимир путин
белоруссия
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ Владимир Путин."И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", - сказал он в видеообращении к участникам XI Форума регионов России и Белоруссии.Путин вспомнил, как в январе вместе с президентом Белоруссии они открыли в Гатчинском районе Ленинградской области новый мемориальный комплекс – мирным гражданам Советского Союза, павшим жертвами нацистского геноцида."Создание этого памятника – лишь один из многих совместных проектов, посвященных Великой Победе. Важно, что в наших регионах регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов", - сказал президент РФ.Хорошим примером совместной работы с непосредственным участием регионов он назвал молодежную инициативу "Поезд памяти".
https://ria.ru/20240127/politika-1923893364.html
россия
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, белоруссия, европа, в мире
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Европа, В мире
Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы

Путин: Россия и Белоруссия будут помнить, что в годы ВОВ вместе защитили Родину

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", - сказал он в видеообращении к участникам XI Форума регионов России и Белоруссии.
Путин вспомнил, как в январе вместе с президентом Белоруссии они открыли в Гатчинском районе Ленинградской области новый мемориальный комплекс – мирным гражданам Советского Союза, павшим жертвами нацистского геноцида.
"Создание этого памятника – лишь один из многих совместных проектов, посвященных Великой Победе. Важно, что в наших регионах регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов", - сказал президент РФ.
Хорошим примером совместной работы с непосредственным участием регионов он назвал молодежную инициативу "Поезд памяти".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Москва и Минск открыты дружественным шагам навстречу, заявил Лукашенко
27 января, 19:33
 
РоссияВладимир ПутинБелоруссияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала