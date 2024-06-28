https://ria.ru/20240628/putin-1956078048.html

Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы

Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы - РИА Новости, 28.06.2024

Путин отметил вклад народов России и Белоруссии в освобождение Европы

Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:51

2024-06-28T12:51

2024-06-28T12:52

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белоруссия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия всегда будут помнить, что народы стран в годы войны вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу, заявил президент РФ Владимир Путин."И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", - сказал он в видеообращении к участникам XI Форума регионов России и Белоруссии.Путин вспомнил, как в январе вместе с президентом Белоруссии они открыли в Гатчинском районе Ленинградской области новый мемориальный комплекс – мирным гражданам Советского Союза, павшим жертвами нацистского геноцида."Создание этого памятника – лишь один из многих совместных проектов, посвященных Великой Победе. Важно, что в наших регионах регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов", - сказал президент РФ.Хорошим примером совместной работы с непосредственным участием регионов он назвал молодежную инициативу "Поезд памяти".

https://ria.ru/20240127/politika-1923893364.html

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россия, владимир путин, белоруссия, европа, в мире