Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 28.06.2024 (обновлено: 12:49 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956076407.html
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии
Внедрением новых технологий во все сферы жизни для укрепления экономической независимости сейчас занимаются и в РФ, и в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:44
2024-06-28T12:49
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915674_0:277:2977:1952_1920x0_80_0_0_e4837cfd22da019d4fab35ebdbc01ca3.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Внедрением новых технологий во все сферы жизни для укрепления экономической независимости сейчас занимаются и в РФ, и в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Он отметил, что нынешний форум посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. &quot;Тема – одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Белоруссии&quot;, - сказал Путин.
https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915674_265:507:2191:1952_1920x0_80_0_0_0791dcb8e6c36da5a6814aa394e5ce38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии

Путин: внедрением новых технологий занимаются и в России, и в Белоруссии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Внедрением новых технологий во все сферы жизни для укрепления экономической независимости сейчас занимаются и в РФ, и в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Он отметил, что нынешний форум посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.
«

"Тема – одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Белоруссии", - сказал Путин.

Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении
29 января, 16:28
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала