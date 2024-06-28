https://ria.ru/20240628/putin-1956076407.html
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии
Внедрением новых технологий во все сферы жизни для укрепления экономической независимости сейчас занимаются и в РФ, и в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:44
2024-06-28T12:44
2024-06-28T12:49
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Внедрением новых технологий во все сферы жизни для укрепления экономической независимости сейчас занимаются и в РФ, и в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Он отметил, что нынешний форум посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. "Тема – одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Белоруссии", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин оценил внедрение новых технологий в России и Белоруссии
Путин: внедрением новых технологий занимаются и в России, и в Белоруссии