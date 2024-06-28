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Путин заявил о все более тесной интеграции компаний России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
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12:30 28.06.2024 (обновлено: 13:00 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/putin-1956071556.html
Путин заявил о все более тесной интеграции компаний России и Белоруссии
Путин заявил о все более тесной интеграции компаний России и Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2024
Путин заявил о все более тесной интеграции компаний России и Белоруссии
Интеграция компаний России и Белоруссии становится все более тесной, сегодня у них есть возможность работать в условиях единого экономического поля, без... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:30
2024-06-28T13:00
россия
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Интеграция компаний России и Белоруссии становится все более тесной, сегодня у них есть возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград, заявил президент РФ Владимир Путин.Об этом глава государства сообщил в своём видеообращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии."Большую практическую пользу для углубления российско-белорусского межрегионального сотрудничества приносят интеграционные процессы, развивающиеся как в рамках Союзного государства, так и по линии Евразийского экономического союза. Именно благодаря всё более тесной интеграции компании наших стран, в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград", - сказал Путин.Он сообщил, что это напрямую касается и сфер науки, технологий и инноваций – именно тех направлений взаимодействия, которые обсуждались в эти дни на форуме.
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россия, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз

Путин заявил о все более тесной интеграции компаний России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Интеграция компаний России и Белоруссии становится все более тесной, сегодня у них есть возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства сообщил в своём видеообращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
«
"Большую практическую пользу для углубления российско-белорусского межрегионального сотрудничества приносят интеграционные процессы, развивающиеся как в рамках Союзного государства, так и по линии Евразийского экономического союза. Именно благодаря всё более тесной интеграции компании наших стран, в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград", - сказал Путин.
Он сообщил, что это напрямую касается и сфер науки, технологий и инноваций – именно тех направлений взаимодействия, которые обсуждались в эти дни на форуме.
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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