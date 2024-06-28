https://ria.ru/20240628/putin-1956071048.html

Путин назвал встречи в формате форума регионов доброй традицией

Путин назвал встречи в формате форума регионов доброй традицией - РИА Новости, 28.06.2024

Путин назвал встречи в формате форума регионов доброй традицией

Встречи в формате форума регионов РФ и Белоруссии стали доброй традицией, среди участников те, кто вносит вклад в углубление братских связей, заявил президент... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:29

2024-06-28T12:29

2024-06-28T12:40

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Встречи в формате форума регионов РФ и Белоруссии стали доброй традицией, среди участников те, кто вносит вклад в углубление братских связей, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Он заявил, что рад приветствовать всех участников и организаторов."Встречи в таком формате стали по-настоящему доброй традицией, и в этот раз на форум приехали порядка 800 делегатов из большинства субъектов Российской Федерации и белорусских областей. В их числе главы регионов, парламентарии, руководители ведомств, представители бизнеса, общественных и молодёжных организаций. То есть те, кто своим ежедневным трудом вносит реальный, осязаемый вклад в углубление союзнических, братских российско-белорусских связей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин