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Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой - РИА Новости, 28.06.2024
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15:59 28.06.2024 (обновлено: 16:03 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/profsoyuzy-1956147598.html
Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой
Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой - РИА Новости, 28.06.2024
Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой
Профсоюзы парижского транспорта пригрозили забастовкой в случае победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в парламент, сообщает радиостанция... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:59
2024-06-28T16:03
в мире
франция
марин ле пен
европарламент
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Профсоюзы парижского транспорта пригрозили забастовкой в случае победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в парламент, сообщает радиостанция Europe 1. По информации СМИ, профсоюз Solidaires призвал сотрудников Автономного агентства парижского транспорта (RATP) к забастовкам и манифестациям, если по итогам второго тура выборов 7 июля партия Марин Ле Пен получит абсолютное большинство мест в парламенте. В Solidaires считают, что партия Ле Пен – "враг рабочих" и разделяет государство. Ранее также профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) совместно с Solidaires призвали создать "единый фронт против правых" и ввести "срочные меры социальной справедливости". Профсоюзы призвали выйти на манифестацию против "Национального объединения" 15 июля. CGT открыто выразила поддержку коалиции левых партий, "Новый народный фронт". При этом первый по количеству членов в секторе транспорта профсоюз "Сила рабочих" (FO-Groupe RATP), а также профсоюз UNSA Groupe RATP призвали граждан голосовать, но сохраняют нейтралитет. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса 37% французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240625/makron-1955253395.html
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html
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в мире, франция, марин ле пен, европарламент, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Европарламент, Парламентские выборы во Франции — 2024
Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой

Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой в случае победы правой партии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Профсоюзы парижского транспорта пригрозили забастовкой в случае победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в парламент, сообщает радиостанция Europe 1.
По информации СМИ, профсоюз Solidaires призвал сотрудников Автономного агентства парижского транспорта (RATP) к забастовкам и манифестациям, если по итогам второго тура выборов 7 июля партия Марин Ле Пен получит абсолютное большинство мест в парламенте.
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25 июня, 10:53
В Solidaires считают, что партия Ле Пен – "враг рабочих" и разделяет государство.
Ранее также профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) совместно с Solidaires призвали создать "единый фронт против правых" и ввести "срочные меры социальной справедливости". Профсоюзы призвали выйти на манифестацию против "Национального объединения" 15 июля. CGT открыто выразила поддержку коалиции левых партий, "Новый народный фронт".
При этом первый по количеству членов в секторе транспорта профсоюз "Сила рабочих" (FO-Groupe RATP), а также профсоюз UNSA Groupe RATP призвали граждан голосовать, но сохраняют нейтралитет.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса 37% французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов
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