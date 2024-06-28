https://ria.ru/20240628/profsoyuzy-1956147598.html

Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой

Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой - РИА Новости, 28.06.2024

Профсоюзы парижского метро пригрозили забастовкой

Профсоюзы парижского транспорта пригрозили забастовкой в случае победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в парламент, сообщает радиостанция... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:59

2024-06-28T15:59

2024-06-28T16:03

в мире

франция

марин ле пен

европарламент

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Профсоюзы парижского транспорта пригрозили забастовкой в случае победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в парламент, сообщает радиостанция Europe 1. По информации СМИ, профсоюз Solidaires призвал сотрудников Автономного агентства парижского транспорта (RATP) к забастовкам и манифестациям, если по итогам второго тура выборов 7 июля партия Марин Ле Пен получит абсолютное большинство мест в парламенте. В Solidaires считают, что партия Ле Пен – "враг рабочих" и разделяет государство. Ранее также профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) совместно с Solidaires призвали создать "единый фронт против правых" и ввести "срочные меры социальной справедливости". Профсоюзы призвали выйти на манифестацию против "Национального объединения" 15 июля. CGT открыто выразила поддержку коалиции левых партий, "Новый народный фронт". При этом первый по количеству членов в секторе транспорта профсоюз "Сила рабочих" (FO-Groupe RATP), а также профсоюз UNSA Groupe RATP призвали граждан голосовать, но сохраняют нейтралитет. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса 37% французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240625/makron-1955253395.html

https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, марин ле пен, европарламент, парламентские выборы во франции — 2024