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Жителю Челябинска вынесли приговор за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 28.06.2024
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14:41 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/prigovor-1956123889.html
Жителю Челябинска вынесли приговор за диверсию на железной дороге
Жителю Челябинска вынесли приговор за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 28.06.2024
Жителю Челябинска вынесли приговор за диверсию на железной дороге
Суд приговорил к 15 годам колонии жителя Челябинска за диверсию на Южно-Уральской железной дороге, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:41
2024-06-28T14:41
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
южно-уральская железная дорога
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии жителя Челябинска за диверсию на Южно-Уральской железной дороге, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. "Челябинский областной суд признал виновным жителя Челябинска… Судебной инстанцией последний признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет виновный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, установлено, что житель Челябинска в августе 2023 года совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области ‒ Южно-Уральской железной дороги, а также в последующем осуществил приготовление к аналогичному преступлению. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК России (диверсия) и частью 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК России (приготовление к диверсии), уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, южно-уральская железная дорога, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Южно-Уральская железная дорога, Челябинский областной суд
Жителю Челябинска вынесли приговор за диверсию на железной дороге

Жителя Челябинска приговорили к 15 годам колонии за диверсию на железной дороге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН в режимном корпусе
Сотрудник ФСИН в режимном корпусе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН в режимном корпусе. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии жителя Челябинска за диверсию на Южно-Уральской железной дороге, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«
"Челябинский областной суд признал виновным жителя Челябинска… Судебной инстанцией последний признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет виновный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, установлено, что житель Челябинска в августе 2023 года совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области ‒ Южно-Уральской железной дороги, а также в последующем осуществил приготовление к аналогичному преступлению.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК России (диверсия) и частью 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК России (приготовление к диверсии), уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьЮжно-Уральская железная дорогаЧелябинский областной суд
 
 
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