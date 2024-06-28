https://ria.ru/20240628/pravo-1956151973.html
Внутреннее право должно отвечать интересам общества, заявил Минюст
Внутреннее право должно отвечать интересам общества, заявил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024
Внутреннее право должно отвечать интересам общества, заявил Минюст
Внутреннее право должно развиваться с учетом всех современных вызовов, отвечать актуальным интересам общества, заявил на Петербургском международном юридическом РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:19
2024-06-28T16:19
2024-06-28T16:19
россия
константин чуйченко
петербургский международный юридический форум
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Внутреннее право должно развиваться с учетом всех современных вызовов, отвечать актуальным интересам общества, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. "Теперь настало время выстраивать справедливую международную кооперацию, в том числе в формате БРИКС, на основе ценностей права, их безусловного авторитета. При этом мы не должны забывать о совершенствовании национальной правовой системы. Внутреннее право должно развиваться с учетом всех современных вызовов, отвечать актуальным интересам общества, способствовать укреплению защиты каждого гражданина нашей страны", - сказал Чуйченко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин чуйченко, петербургский международный юридический форум, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Константин Чуйченко, Петербургский международный юридический форум, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Внутреннее право должно отвечать интересам общества, заявил Минюст
Чуйченко: внутреннее право должно развиваться с учетом современных вызовов