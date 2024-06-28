https://ria.ru/20240628/pravo-1956151973.html

Внутреннее право должно отвечать интересам общества, заявил Минюст

Внутреннее право должно отвечать интересам общества, заявил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024

Внутреннее право должно отвечать интересам общества, заявил Минюст

Внутреннее право должно развиваться с учетом всех современных вызовов, отвечать актуальным интересам общества, заявил на Петербургском международном юридическом РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:19

2024-06-28T16:19

2024-06-28T16:19

россия

константин чуйченко

петербургский международный юридический форум

политика

министерство юстиции рф (минюст россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Внутреннее право должно развиваться с учетом всех современных вызовов, отвечать актуальным интересам общества, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. "Теперь настало время выстраивать справедливую международную кооперацию, в том числе в формате БРИКС, на основе ценностей права, их безусловного авторитета. При этом мы не должны забывать о совершенствовании национальной правовой системы. Внутреннее право должно развиваться с учетом всех современных вызовов, отвечать актуальным интересам общества, способствовать укреплению защиты каждого гражданина нашей страны", - сказал Чуйченко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, константин чуйченко, петербургский международный юридический форум, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)