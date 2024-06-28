Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/pravitelstvo-1956020893.html
Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике
Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 28.06.2024
Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике
Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:31
2024-06-28T09:31
арктика
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149241/42/1492414240_0:110:2100:1291_1920x0_80_0_0_15c9675fbdcb0cd605d44efcbd424a97.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте кабмина. "Правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в ЗАТО и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования", - говорится в сообщении. Подписанное постановление, как отмечается, определяет порядок предоставления субсидий на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры на таких территориях, а также распоряжение о направлении на эти цели в 2024–2026 годах около 30 миллиардов рублей. "С помощью федеральной поддержки будет разработана проектная документация и построены детские сады и школы, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, обновлён жилищный фонд и социальные объекты, благоустроены общественные пространства, а также отремонтированы подъездные автомобильные дороги регионального и муниципального значения", - говорится в сообщении. Финансирование на эти цели будет направлено из федерального бюджета в том числе в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".
https://ria.ru/20240524/navodnenie-1948065885.html
https://ria.ru/20240607/putin-1951394155.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149241/42/1492414240_117:0:1984:1400_1920x0_80_0_0_6c42c9483b82896693c7f966e3d0c32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, правительство рф
Арктика, Правительство РФ
Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике

На развитие военной инфраструктуры в Арктике направят 30 миллиардов рублей

© РИА Новости / Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте кабмина.
«
"Правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в ЗАТО и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования", - говорится в сообщении.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка
24 мая, 10:34
Подписанное постановление, как отмечается, определяет порядок предоставления субсидий на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры на таких территориях, а также распоряжение о направлении на эти цели в 2024–2026 годах около 30 миллиардов рублей.
«
"С помощью федеральной поддержки будет разработана проектная документация и построены детские сады и школы, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, обновлён жилищный фонд и социальные объекты, благоустроены общественные пространства, а также отремонтированы подъездные автомобильные дороги регионального и муниципального значения", - говорится в сообщении.
Финансирование на эти цели будет направлено из федерального бюджета в том числе в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин заявил о формировании комиссии по развитию арктических регионов
7 июня, 15:34
 
АрктикаПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала