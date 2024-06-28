Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике
На развитие военной инфраструктуры в Арктике направят 30 миллиардов рублей
© РИА Новости / Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте кабмина.
«
"Правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в ЗАТО и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования", - говорится в сообщении.
Подписанное постановление, как отмечается, определяет порядок предоставления субсидий на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры на таких территориях, а также распоряжение о направлении на эти цели в 2024–2026 годах около 30 миллиардов рублей.
«
"С помощью федеральной поддержки будет разработана проектная документация и построены детские сады и школы, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, обновлён жилищный фонд и социальные объекты, благоустроены общественные пространства, а также отремонтированы подъездные автомобильные дороги регионального и муниципального значения", - говорится в сообщении.
Финансирование на эти цели будет направлено из федерального бюджета в том числе в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".