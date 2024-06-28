https://ria.ru/20240628/pravitelstvo-1956020893.html

Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике

Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 28.06.2024

Правительство направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Арктике

Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:31

2024-06-28T09:31

2024-06-28T09:31

арктика

правительство рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте кабмина. "Правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в ЗАТО и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования", - говорится в сообщении. Подписанное постановление, как отмечается, определяет порядок предоставления субсидий на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры на таких территориях, а также распоряжение о направлении на эти цели в 2024–2026 годах около 30 миллиардов рублей. "С помощью федеральной поддержки будет разработана проектная документация и построены детские сады и школы, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, обновлён жилищный фонд и социальные объекты, благоустроены общественные пространства, а также отремонтированы подъездные автомобильные дороги регионального и муниципального значения", - говорится в сообщении. Финансирование на эти цели будет направлено из федерального бюджета в том числе в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

https://ria.ru/20240524/navodnenie-1948065885.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951394155.html

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арктика, правительство рф