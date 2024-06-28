https://ria.ru/20240628/prava-1955999079.html

Генпрокурор поручил проверить соблюдение прав работников железных дорог

Генпрокурор поручил проверить соблюдение прав работников железных дорог - РИА Новости, 28.06.2024

Генпрокурор поручил проверить соблюдение прав работников железных дорог

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение трудовых прав машинистов эксплуатационных локомотивных депо и их помощников при привлечении на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:37

2024-06-28T07:37

2024-06-28T07:37

общество

россия

хабаровск

игорь краснов

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_98b85f491b0a023f6448be69ec2ac706.jpg

ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение трудовых прав машинистов эксплуатационных локомотивных депо и их помощников при привлечении на сверхурочную работу. "Системно всем прокурорам проверить и доложить, чтобы все их права соблюдались", - сказал генпрокурор на приеме граждан в Хабаровске. Он также предложил провести встречи сотрудников прокуратуры с участием железнодорожных рабочих и профсоюзов. "Может, еще какие-то права нарушаются, надо встретиться, поговорить: условия труда, техника безопасности", - пояснил Краснов. По его словам, нарушения в этих сферах ущемляют не только трудовые права работников, но и создают реальную угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, хабаровск, игорь краснов, ржд