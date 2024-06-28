https://ria.ru/20240628/prava-1955999079.html
Генпрокурор поручил проверить соблюдение прав работников железных дорог
Генпрокурор поручил проверить соблюдение прав работников железных дорог - РИА Новости, 28.06.2024
Генпрокурор поручил проверить соблюдение прав работников железных дорог
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение трудовых прав машинистов эксплуатационных локомотивных депо и их помощников при привлечении на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:37
2024-06-28T07:37
2024-06-28T07:37
общество
россия
хабаровск
игорь краснов
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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение трудовых прав машинистов эксплуатационных локомотивных депо и их помощников при привлечении на сверхурочную работу. "Системно всем прокурорам проверить и доложить, чтобы все их права соблюдались", - сказал генпрокурор на приеме граждан в Хабаровске. Он также предложил провести встречи сотрудников прокуратуры с участием железнодорожных рабочих и профсоюзов. "Может, еще какие-то права нарушаются, надо встретиться, поговорить: условия труда, техника безопасности", - пояснил Краснов. По его словам, нарушения в этих сферах ущемляют не только трудовые права работников, но и создают реальную угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html
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общество, россия, хабаровск, игорь краснов, ржд
Общество, Россия, Хабаровск, Игорь Краснов, РЖД
Генпрокурор поручил проверить соблюдение прав работников железных дорог
Краснов поручил проверить соблюдение прав работников локомотивных депо
ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение трудовых прав машинистов эксплуатационных локомотивных депо и их помощников при привлечении на сверхурочную работу.
"Системно всем прокурорам проверить и доложить, чтобы все их права соблюдались", - сказал генпрокурор на приеме граждан в Хабаровске
.
Он также предложил провести встречи сотрудников прокуратуры с участием железнодорожных рабочих и профсоюзов. "Может, еще какие-то права нарушаются, надо встретиться, поговорить: условия труда, техника безопасности", - пояснил Краснов.
По его словам, нарушения в этих сферах ущемляют не только трудовые права работников, но и создают реальную угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.