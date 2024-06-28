https://ria.ru/20240628/pozhar-1956229708.html
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок - РИА Новости, 28.06.2024
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Пожар произошел в частично расселенном жилом доме в Кировском районе Самары, в результате погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T21:18
2024-06-28T21:18
2024-06-28T21:18
происшествия
самара
россия
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Пожар произошел в частично расселенном жилом доме в Кировском районе Самары, в результате погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Информация о пожаре в частично расселенном многоквартирном доме на улице Дальневосточной, 31 в Самаре поступила в МЧС в 17.29 (16.29 мск). Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу вызова. Для ликвидации привлекались 52 человека и 14 единиц техники, включая от МЧС России 33 человека и девять единиц техники. "В 19.34 (18.34 мск) пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погиб ребенок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС. Прокуратура Самары организовала проверку по факту возгорания, а также взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки. Как сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале, надзорное ведомство проверит, как соблюдаются организацией, обслуживающей дом, требования законодательства о пожарной безопасности.
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происшествия, самара, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
В Самаре при пожаре в частично расселенном жилом доме погиб ребенок