https://ria.ru/20240628/pozhar-1956229708.html

В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок

В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок - РИА Новости, 28.06.2024

В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Пожар произошел в частично расселенном жилом доме в Кировском районе Самары, в результате погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T21:18

2024-06-28T21:18

2024-06-28T21:18

происшествия

самара

россия

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Пожар произошел в частично расселенном жилом доме в Кировском районе Самары, в результате погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Информация о пожаре в частично расселенном многоквартирном доме на улице Дальневосточной, 31 в Самаре поступила в МЧС в 17.29 (16.29 мск). Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу вызова. Для ликвидации привлекались 52 человека и 14 единиц техники, включая от МЧС России 33 человека и девять единиц техники. "В 19.34 (18.34 мск) пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погиб ребенок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС. Прокуратура Самары организовала проверку по факту возгорания, а также взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки. Как сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале, надзорное ведомство проверит, как соблюдаются организацией, обслуживающей дом, требования законодательства о пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240628/fryazino-1956048612.html

самара

россия

кировский район

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происшествия, самара, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)