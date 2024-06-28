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Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 28.06.2024
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11:10 28.06.2024 (обновлено: 11:19 28.06.2024)
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Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба"
Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 28.06.2024
Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба"
Открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области, возникшее в результате атаки украинского БПЛА утром в пятницу, ликвидировано,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:10
2024-06-28T11:19
тамбовская область
происшествия
нефтепровод "дружба"
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области, возникшее в результате атаки украинского БПЛА утром в пятницу, ликвидировано, сообщили в Telegram-канале правительства региона."В настоящее время произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода "Дружба" линейной производственно-диспетчерской станции Никольское, которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара", — говорится в сообщении правительства Тамбовской области.Утром в пятницу противник нанес удар с помощью БПЛА по нефтебазе в Мичуринском округе Тамбовской области. В результате начался пожар. По данным главы региона, обошлось без жертв.
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тамбовская область, происшествия, нефтепровод "дружба"
Тамбовская область, Происшествия, Нефтепровод "Дружба"
Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба"

Под Тамбовом потушили открытое горение на нефтепроводе "Дружба" после атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области, возникшее в результате атаки украинского БПЛА утром в пятницу, ликвидировано, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
"В настоящее время произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода "Дружба" линейной производственно-диспетчерской станции Никольское, которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара", — говорится в сообщении правительства Тамбовской области.
Утром в пятницу противник нанес удар с помощью БПЛА по нефтебазе в Мичуринском округе Тамбовской области. В результате начался пожар. По данным главы региона, обошлось без жертв.
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Тамбовская областьПроисшествияНефтепровод "Дружба"
 
 
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