https://ria.ru/20240628/pozhar-1956047507.html

Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба"

Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 28.06.2024

Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода "Дружба"

Открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области, возникшее в результате атаки украинского БПЛА утром в пятницу, ликвидировано,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:10

2024-06-28T11:10

2024-06-28T11:19

тамбовская область

происшествия

нефтепровод "дружба"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Открытое горение на территории нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области, возникшее в результате атаки украинского БПЛА утром в пятницу, ликвидировано, сообщили в Telegram-канале правительства региона."В настоящее время произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода "Дружба" линейной производственно-диспетчерской станции Никольское, которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара", — говорится в сообщении правительства Тамбовской области.Утром в пятницу противник нанес удар с помощью БПЛА по нефтебазе в Мичуринском округе Тамбовской области. В результате начался пожар. По данным главы региона, обошлось без жертв.

https://ria.ru/20240628/fryazino-1956048612.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамбовская область, происшествия, нефтепровод "дружба"