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В Горловке из-за атаки дрона загорелся резервуар с газом
В Горловке из-за атаки дрона загорелся резервуар с газом - РИА Новости, 28.06.2024
В Горловке из-за атаки дрона загорелся резервуар с газом
Топливный резервуар с газом загорелся в Горловке в ДНР из-за сброса боеприпаса с беспилотника, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщается в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:13
2024-06-28T10:13
2024-06-28T10:26
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Топливный резервуар с газом загорелся в Горловке в ДНР из-за сброса боеприпаса с беспилотника, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Вчера в Горловке из-за сброса боеприпаса с беспилотника загорелся топливный резервуар с газом. Также огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву. Огонь на десяти квадратных метрах ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР - до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240628/pozhar-1955993087.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол, Происшествия
В Горловке из-за атаки дрона загорелся резервуар с газом
В Горловке из-за сброса боеприпаса с дрона загорелся резервуар с газом