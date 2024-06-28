https://ria.ru/20240628/pozhar-1956032580.html

В Горловке из-за атаки дрона загорелся резервуар с газом

В Горловке из-за атаки дрона загорелся резервуар с газом - РИА Новости, 28.06.2024

В Горловке из-за атаки дрона загорелся резервуар с газом

Топливный резервуар с газом загорелся в Горловке в ДНР из-за сброса боеприпаса с беспилотника, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщается в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:13

2024-06-28T10:13

2024-06-28T10:26

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стирол

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Топливный резервуар с газом загорелся в Горловке в ДНР из-за сброса боеприпаса с беспилотника, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Вчера в Горловке из-за сброса боеприпаса с беспилотника загорелся топливный резервуар с газом. Также огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву. Огонь на десяти квадратных метрах ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР - до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240628/pozhar-1955993087.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, происшествия