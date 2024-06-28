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В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА

В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024

В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА

Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета БПЛА, на данный момент возгорание локализовано, жертв нет, сообщил губернатор региона Максим Егоров РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:12

2024-06-28T06:12

2024-06-28T06:12

специальная военная операция на украине

происшествия

тамбовская область

коммерческая недвижимость

максим егоров

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета БПЛА, на данный момент возгорание локализовано, жертв нет, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале. "Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован", - написал он. По его данным, возгорание тушили силами пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарных расчетов, которые оперативно прибыли на место. "Жертв нет. До ближайшего населенного пункта - 3 километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, тамбовская область, коммерческая недвижимость, максим егоров, россия, вооруженные силы украины