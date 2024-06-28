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В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:12 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/pozhar-1955993087.html
В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА
В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024
В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА
Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета БПЛА, на данный момент возгорание локализовано, жертв нет, сообщил губернатор региона Максим Егоров РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:12
2024-06-28T06:12
специальная военная операция на украине
происшествия
тамбовская область
коммерческая недвижимость
максим егоров
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета БПЛА, на данный момент возгорание локализовано, жертв нет, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале. "Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован", - написал он. По его данным, возгорание тушили силами пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарных расчетов, которые оперативно прибыли на место. "Жертв нет. До ближайшего населенного пункта - 3 километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, тамбовская область, коммерческая недвижимость, максим егоров, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамбовская область, Коммерческая недвижимость, Максим Егоров, Россия, Вооруженные силы Украины
В Тамбовской области возник пожар на нефтебазе из-за прилета БПЛА

В Тамбовской области из-за прилета украинского БПЛА возник пожар на нефтебазе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета БПЛА, на данный момент возгорание локализовано, жертв нет, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован", - написал он.
По его данным, возгорание тушили силами пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарных расчетов, которые оперативно прибыли на место.
"Жертв нет. До ближайшего населенного пункта - 3 километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТамбовская областьКоммерческая недвижимостьМаксим ЕгоровРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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