https://ria.ru/20240628/pozhar-1955914755.html

"Во Фрязине можно было этого избежать". Пожарные высказались о проблемах

"Во Фрязине можно было этого избежать". Пожарные высказались о проблемах - РИА Новости, 28.06.2024

"Во Фрязине можно было этого избежать". Пожарные высказались о проблемах

Неисправные гидранты, забитые парковки, дешевые стройматериалы — лишь малая часть того, что мешает спасателям оперативно эвакуировать людей из горящего здания... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:00

2024-06-28T08:00

2024-06-28T13:31

общество

фрязино

москва

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар

спасатели

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Неисправные гидранты, забитые парковки, дешевые стройматериалы — лишь малая часть того, что мешает спасателям оперативно эвакуировать людей из горящего здания. О правилах безопасности вновь заговорили после громкой трагедии в подмосковном Фрязино. Какие вскрылись проблемы, разбиралось РИА Новости.Уголовное делоПожар на площади пяти тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился очень быстро.СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг. По данным следователей, здание с 2021-го находилось в ведении компании "Исприн". Замгендиректора фирмы и собственник сдавали помещения в аренду, взимали плату за коммунальные услуги, но не уделяли должного внимания противопожарным мерам. В частности, не следили за состоянием электропроводки. Подозреваемых задержали.Официально известно о шестерых погибших, которые ждали помощи на восьмом этаже. Их бы наверняка спасла пожарная лестница. Но у спасателей возникли сложности с тем, как подобраться к зданию. Руководитель противопожарного центра "Самоспас" Илья Маликов объясняет: рядом не было даже места, где автолестница смогла бы встать и раздвинуть "лапы" (то есть опоры)."В соцсети попал ролик, где толпа людей оттаскивает машину, чтобы просто дать пожарникам проехать. Если посмотреть со спутника — кругом густой лес. Ближайшее более-менее свободное место — в 20 метрах, откуда лестница, конечно же, просто-напросто не дотянулась бы", — комментирует бывший сотрудник МЧС.По закону спасатели не имеют права "сбивать" машины, которые попадаются на пути. Или же смещать автомобили с парковок. Любой ущерб владельцу грозит сотруднику МЧС штрафом."Почему у нас до сих пор цена человеческой жизни ниже, чем стоимость ремонта машины, которая стоит в неположенном месте? — задается вопросом Маликов. — Если посмотреть на международную практику, то пожарные имеют полное право "распихивать" автомобили при помощи отбойников. Есть даже пример, когда им приходилось разбивать окна, чтобы оперативно проложить пожарный рукав. И за повреждение имущества они в таких случаях ответственности не несут".Потеряли времяПроблем с тем, чтобы проложить пожарные рукава, не было, пока не начали взрываться кислородные баллоны. Это спровоцировало обрушение перекрытий. Пришлось работать в условиях особого риска. Заходить в здание или нет, решает руководитель тушения пожара."Он не может взять и послать расчет на верную смерть. Особенно когда внутри все рушится и взрывается. Там, к слову, разлет осколков — 300 метров. Нужно думать о методах самообороны: тушить из-за укрытий, где-то даже лежа и ползком, — объясняет РИА Новости спасатель МЧС из Москвы Игорь Б. (имя изменено). — В целом же норматив такой: одна минута на один этаж. То есть на восьмом пожарные должны были оказаться через десять минут после прибытия. Трех рукавов бы хватило. Но в ситуации с Фрязино ясно, что они не смогли туда пробраться даже в защитных костюмах из-за высокой температуры".Шанс на спасение был, если бы к огню подобрались быстро. "Первый расчет приехал только через 20 минут, то есть пожарная часть далеко. Потеряли время. Увы, но чем дальше от Москвы, тем меньше частей. Могу предположить, что и людей было мало. На выезде должно быть как минимум пять человек. Пока одни обеспечивают подачу воды, другие отправляются вызволять людей", — указывает пожарник.К слову, цистерны хватит лишь на семь минут работы с одного ствола, добавляет Игорь."При таком пожаре это ни о чем. Вода даже до огня не успеет добраться, ведь она испаряется в процессе. Тушить там нужно с нескольких стволов. Расход воды большой. Должна быть непрерывная подача. Поэтому запитываются с гидрантов. Давление было, судя по всему, слабым, что говорит о неисправности гидранта, — продолжает спасатель. — В каждой части есть мастер, который вместе с дежурными пожарными два раза проверяет гидранты в их зоне ответственности. Еще за ними должны следить коммунальщики — именно они отвечают за ремонт"."Проблема не решается"Одна из причин, по которой пожарные приезжают не сразу, — банально нет заявки."Часто сталкиваюсь с тем, что люди, вместо того чтобы позвонить, начинают снимать происходящее на камеру, — рассказывает спасатель Андрей А. — Потом объясняют: думали, мол, кто-то другой уже сообщил".Спасатели уточняют: люди бы не погибли, если бы здание было оснащено системой "Самоспас". Ее устанавливают в местах возможной эвакуации. В прочное крепление на стене вставляют трос. На его конце — специальная косынка, которая обхватывает бедра. Срабатывает автоматически, под давлением веса. Пока одна косынка спускается вниз, другая поднимается вверх за следующим человеком."Устройство может спасти множество жизней. Его устанавливают на свое усмотрение. Дело в том, что никто и не требует иметь его в арсенале в обязательном порядке", — уточняет Игорь Б.Люди, которых отрезало от выхода огнем, могли попытаться выбежать из здания в первые минуты, укрывшись огнезащитной накидкой "Шанс"."От огня она не спасет, но помогает при повышенных температурах. Желательно с ГДЗК (газодымозащитный комплект). Поскольку материалы, которые горят, могут быть токсичными. Достаточно трех вдохов, чтобы потерять сознание, — продолжает сотрудник МЧС. — Как только человек чувствует, что ему трудно дышать, он, как правило, не пытается бежать к тому выходу, откуда дымит".К техническому оснащению у пожарных в целом нет нареканий. "Более-менее все в порядке. По крайней мере в Москве. В Подмосковье же неравномерно, но в целом приемлемо. Главная проблема — нехватка кадров. Там большой отток, потому что очень маленькая зарплата".Андрей, в свою очередь, добавляет: "С учетом надбавок в МО — 30-40 тысяч в месяц. Хотя работа прямо связана с риском для жизни. Конечно, людям хотелось бы, чтобы их труд оценивали соответствующе".Штатным сотрудникам МЧС помогают спасатели из добровольческих отрядов — специально обученные люди, которые в свободное от основной работы дни тоже дежурят. Им выплаты и вовсе не положены.По словам пожарных, проблемы, которые всплыли сейчас, уже неоднократно обсуждались "на разных уровнях". Спасатели надеются, что после трагедии во Фрязино необходимые меры все же примут.

фрязино

москва

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, фрязино, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар, спасатели