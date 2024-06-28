Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников из Подмосковья с окончанием школы, пожелал им удачи, а также поблагодарил педагогов за работу с ребятами.
"Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы! В этом году одиннадцатый класс у нас заканчивают 34 тысячи человек, а девятый — 95 тысяч. Это важный рубеж в жизни каждого. Новый этап, который всегда волнительно начинать. Знаю, что выбор бывает непростым, но самое главное, что рядом с вами всегда ваши родители, близкие, друзья и учителя", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Также губернатор выразил благодарность педагогам, которые помогали ученикам расти, находить свой путь и реализовывать свои мечты.
"Тем, кто поступает в вуз или колледж, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами! С праздником!" - добавил Воробьев.