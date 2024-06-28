https://ria.ru/20240628/pozdravlenie-1956070854.html

Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы

Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы - РИА Новости, 28.06.2024

Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников из Подмосковья с окончанием школы, пожелал им удачи, а также поблагодарил педагогов за... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:39

2024-06-28T12:39

2024-06-28T12:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников из Подмосковья с окончанием школы, пожелал им удачи, а также поблагодарил педагогов за работу с ребятами. "Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы! В этом году одиннадцатый класс у нас заканчивают 34 тысячи человек, а девятый — 95 тысяч. Это важный рубеж в жизни каждого. Новый этап, который всегда волнительно начинать. Знаю, что выбор бывает непростым, но самое главное, что рядом с вами всегда ваши родители, близкие, друзья и учителя", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Также губернатор выразил благодарность педагогам, которые помогали ученикам расти, находить свой путь и реализовывать свои мечты. "Тем, кто поступает в вуз или колледж, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами! С праздником!" - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955875376.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев