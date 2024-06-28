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Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы - РИА Новости, 28.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:39 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/pozdravlenie-1956070854.html
Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы
Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы - РИА Новости, 28.06.2024
Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников из Подмосковья с окончанием школы, пожелал им удачи, а также поблагодарил педагогов за... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:39
2024-06-28T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников из Подмосковья с окончанием школы, пожелал им удачи, а также поблагодарил педагогов за работу с ребятами. "Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы! В этом году одиннадцатый класс у нас заканчивают 34 тысячи человек, а девятый — 95 тысяч. Это важный рубеж в жизни каждого. Новый этап, который всегда волнительно начинать. Знаю, что выбор бывает непростым, но самое главное, что рядом с вами всегда ваши родители, близкие, друзья и учителя", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Также губернатор выразил благодарность педагогам, которые помогали ученикам расти, находить свой путь и реализовывать свои мечты. "Тем, кто поступает в вуз или колледж, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами! С праздником!" - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев поздравил подмосковных выпускников с окончанием школы

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников из Подмосковья с окончанием школы, пожелал им удачи, а также поблагодарил педагогов за работу с ребятами.
"Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы! В этом году одиннадцатый класс у нас заканчивают 34 тысячи человек, а девятый — 95 тысяч. Это важный рубеж в жизни каждого. Новый этап, который всегда волнительно начинать. Знаю, что выбор бывает непростым, но самое главное, что рядом с вами всегда ваши родители, близкие, друзья и учителя", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ
Вчера, 15:19
Также губернатор выразил благодарность педагогам, которые помогали ученикам расти, находить свой путь и реализовывать свои мечты.
"Тем, кто поступает в вуз или колледж, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами! С праздником!" - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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