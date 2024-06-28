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Путин сменил посла в Чили - РИА Новости, 28.06.2024
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11:38 28.06.2024 (обновлено: 11:50 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/posol-1956053428.html
Путин сменил посла в Чили
Путин сменил посла в Чили - РИА Новости, 28.06.2024
Путин сменил посла в Чили
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чили, освободив от обязанностей Сергея Кошкина,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:38
2024-06-28T11:50
политика
чили
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чили, освободив от обязанностей Сергея Кошкина, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Белинского Владимира Григорьевича чрезвычайным и полночным послом Российской Федерации в Республике Чили", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html
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политика, чили, россия, владимир путин
Политика, Чили, Россия, Владимир Путин
Путин сменил посла в Чили

Путин назначил Владимира Белинского послом в Чили вместо Сергея Кошкина

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чили, освободив от обязанностей Сергея Кошкина, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Белинского Владимира Григорьевича чрезвычайным и полночным послом Российской Федерации в Республике Чили", - говорится в документе.
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