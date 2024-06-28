https://ria.ru/20240628/posol-1956053428.html

Путин сменил посла в Чили

Путин сменил посла в Чили - РИА Новости, 28.06.2024

Путин сменил посла в Чили

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чили, освободив от обязанностей Сергея Кошкина,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:38

2024-06-28T11:38

2024-06-28T11:50

политика

чили

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чили, освободив от обязанностей Сергея Кошкина, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Белинского Владимира Григорьевича чрезвычайным и полночным послом Российской Федерации в Республике Чили", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, чили, россия, владимир путин