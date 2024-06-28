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В Киеве раскрыли, какую военную помощь ждут по соглашениям о безопасности

В Киеве раскрыли, какую военную помощь ждут по соглашениям о безопасности - РИА Новости, 28.06.2024

В Киеве раскрыли, какую военную помощь ждут по соглашениям о безопасности

Украина рассчитывает на ежегодную военную помощь на 60 миллиардов долларов в рамках подписанных соглашений о гарантиях безопасности, заявил в пятницу украинский РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:14

2024-06-28T15:14

2024-06-28T15:14

в мире

украина

сша

киев

денис шмыгаль

евросоюз

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украина рассчитывает на ежегодную военную помощь на 60 миллиардов долларов в рамках подписанных соглашений о гарантиях безопасности, заявил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности, с ЕС и США…. Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года международные партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Накануне Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Евросоюзом. Подобные документы уже заключены Киевом с рядом стран, в том числе с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.

https://ria.ru/20231205/oborona-1913987613.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, денис шмыгаль, евросоюз