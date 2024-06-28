https://ria.ru/20240628/pomosch-1956071926.html

Фура "Доброе дело" отправилась в подмосковный полк в зону СВО

Фура "Доброе дело" отправилась в подмосковный полк в зону СВО - РИА Новости, 28.06.2024

Фура "Доброе дело" отправилась в подмосковный полк в зону СВО

В подмосковный полк в зону СВО отправилась фура "Доброе дело", чтобы отвезти необходимые вещи, которые помогут в выполнении задач, акция продолжается при... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:43

2024-06-28T12:43

2024-06-28T12:43

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В подмосковный полк в зону СВО отправилась фура "Доброе дело", чтобы отвезти необходимые вещи, которые помогут в выполнении задач, акция продолжается при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Снарядить фуру помогли заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин и министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. "При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье продолжается акция "Доброе дело". Она призвана помочь и бойцам на фронте, и семьям, ждущим их дома, и жителям новых регионов. Мы собрали разные вещи, которые, точно знаем, пригодятся в зоне СВО", - сказал Духин, его слова приводит пресс-служба. Он пояснил, что отправлены квадрокоптеры, и четыре квадроцикла. Кроме того, в отправленной партии большое количество аксессуаров для квадрокоптеров – аккумуляторы, пульты управления, очки, ретрансляторы, усилители, кабели, выносы, штативы. Все это готовые наборы спецтехники, которые можно быстро смонтировать и сразу применять на передовой. Акция "Доброе дело" стартовала более двух лет назад – это инициатива подмосковных школьников, которую поддержал губернатор. Изначально на базе учебных заведений Московской области были открыты пункты приема помощи для детей Донбасса. Учащиеся и их родители приносили игрушки, вкусные подарки, книги, рисунки, теплые вещи, медикаменты и многое другое. Затем акция расширила границы – помощь также стала оказываться жителям новых регионов и участникам СВО. К "Доброму делу" присоединился бизнес и все неравнодушные люди. Бойцам передают спецтехнику, средства связи, окопные свечи, маскировочные сети, сухие души, написанные детьми письма, которые очень ждут на фронте. В рамках акции "Доброе дело" в зону спецоперации выполнено уже 145 рейсов, это свыше 6,3 тысячи тонн груза.

https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955897107.html

https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955898401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, донбасс, сво