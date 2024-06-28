https://ria.ru/20240628/politika-1956208159.html

В Молдавии считают, что антироссийская политика продиктована Западом

В Молдавии считают, что антироссийская политика продиктована Западом - РИА Новости, 28.06.2024

В Молдавии считают, что антироссийская политика продиктована Западом

Антироссийская политика Молдавии продиктована властям страны западными кураторами, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:05

2024-06-28T19:05

2024-06-28T19:05

молдавия

россия

москва

майя санду

дмитрий песков

евросоюз

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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Антироссийская политика Молдавии продиктована властям страны западными кураторами, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский. "Деградация отношений с РФ - это не ответственность Молдавии, это ответственность партии "Действие и солидарность" и (президента - ред.) Санду! Антироссийская и антирусская политика в нашей стране - приоритет политики ПДС, продиктованный западными кураторами", - написал Нестеровский в своем Telegram-канале. По его словам, от деградации отношений с РФ страдают только граждане Молдавии, а для чиновников "это лишь повод для получения и распила очередного кредита из ЕС". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956143794.html

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молдавия, россия, москва, майя санду, дмитрий песков, евросоюз