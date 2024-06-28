https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956164067.html

Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия

Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия - РИА Новости, 28.06.2024

Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия

Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:39

2024-06-28T16:39

2024-06-28T16:39

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году статус социального предприятия уже получили почти 1100 компаний МСП Подмосковья. Это позволило региону превзойти показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что соцпредприниматели выполняют социально значимую функцию, реализуя проекты в различных сферах бизнеса, поэтому они должны быть всесторонне поддержаны. В Подмосковье для этого создан ряд мер поддержки — это субсидия до 2 миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей. Зиновьева добавила, что получить их могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале РПГУ. Подтверждать статус нужно ежегодно.

https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956156883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), предприниматели