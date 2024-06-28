https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956164067.html
Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия
Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия - РИА Новости, 28.06.2024
Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия
Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:39
2024-06-28T16:39
2024-06-28T16:39
твой бизнес
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956156757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de91610ebb25ecce72e0992317520779.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году статус социального предприятия уже получили почти 1100 компаний МСП Подмосковья. Это позволило региону превзойти показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что соцпредприниматели выполняют социально значимую функцию, реализуя проекты в различных сферах бизнеса, поэтому они должны быть всесторонне поддержаны. В Подмосковье для этого создан ряд мер поддержки — это субсидия до 2 миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей. Зиновьева добавила, что получить их могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале РПГУ. Подтверждать статус нужно ежегодно.
https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956156883.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956156757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12389002ccf6fc74b0ec28f7df9ee021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Предприниматели
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В этом году статус социального предприятия уже получили почти 1100 компаний МСП Подмосковья. Это позволило региону превзойти показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что соцпредприниматели выполняют социально значимую функцию, реализуя проекты в различных сферах бизнеса, поэтому они должны быть всесторонне поддержаны. В Подмосковье для этого создан ряд мер поддержки — это субсидия до 2 миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей.
Зиновьева добавила, что получить их могут социальные предприниматели
, развивающие собственное дело в регионе.
Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале РПГУ. Подтверждать статус нужно ежегодно.