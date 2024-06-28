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Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия - РИА Новости, 28.06.2024
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16:39 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956164067.html
Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия
Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия - РИА Новости, 28.06.2024
Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия
Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:39
2024-06-28T16:39
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году статус социального предприятия уже получили почти 1100 компаний МСП Подмосковья. Это позволило региону превзойти показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что соцпредприниматели выполняют социально значимую функцию, реализуя проекты в различных сферах бизнеса, поэтому они должны быть всесторонне поддержаны. В Подмосковье для этого создан ряд мер поддержки — это субсидия до 2 миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей. Зиновьева добавила, что получить их могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале РПГУ. Подтверждать статус нужно ежегодно.
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Предприниматели

Почти 1100 компаний МСП в Подмосковье получили статус соцпредприятия

© iStock.com / SeventyFourРабочие на промышленном производстве
Рабочие на промышленном производстве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / SeventyFour
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1100 компаний малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социального предприятия с начала года, что позволило региону превзойти показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В этом году статус социального предприятия уже получили почти 1100 компаний МСП Подмосковья. Это позволило региону превзойти показатели прошлого года и установить новый рекорд по числу социальных предприятий", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она подчеркнула, что соцпредприниматели выполняют социально значимую функцию, реализуя проекты в различных сферах бизнеса, поэтому они должны быть всесторонне поддержаны. В Подмосковье для этого создан ряд мер поддержки — это субсидия до 2 миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей.
Зиновьева добавила, что получить их могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе.
Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале РПГУ. Подтверждать статус нужно ежегодно.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)Предприниматели
 
 
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