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Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год - РИА Новости, 28.06.2024
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16:35 28.06.2024 (обновлено: 18:00 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956156883.html
Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год
Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год - РИА Новости, 28.06.2024
Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год
Оборот компаний малого и среднего предпринимательства в 2023 году в Подмосковье составил 7,28 триллиона рублей, по объемам оборота предприятий МСП регион... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:35
2024-06-28T18:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оборот компаний малого и среднего предпринимательства в 2023 году в Подмосковье составил 7,28 триллиона рублей, по объемам оборота предприятий МСП регион занимает третью позицию в России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья. Это обширный пул компаний: от средних до микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. По объемам оборота предприятий МСП Подмосковье занимает третью позицию в России, после Москвы и Санкт-Петербурга", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в денежном выражении этот показатель в Подмосковье по итогам 2023 года составил 7,28 триллиона рублей. Всего в регионе в сфере МСП на начало этого года работало почти 440 тысяч организаций и ИП. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html
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экономика, московская область (подмосковье), россия, москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Твой бизнес – новости

Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год

© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оборот компаний малого и среднего предпринимательства в 2023 году в Подмосковье составил 7,28 триллиона рублей, по объемам оборота предприятий МСП регион занимает третью позицию в России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
25 октября 2023, 13:52
"Малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья. Это обширный пул компаний: от средних до микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. По объемам оборота предприятий МСП Подмосковье занимает третью позицию в России, после Москвы и Санкт-Петербурга", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в денежном выражении этот показатель в Подмосковье по итогам 2023 года составил 7,28 триллиона рублей.
Всего в регионе в сфере МСП на начало этого года работало почти 440 тысяч организаций и ИП.
Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Почти на 50% выросло число занятых в секторе МСП Подмосковья за пять лет
19 июня, 15:55
 
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