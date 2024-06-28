https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956156883.html

Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год

Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год - РИА Новости, 28.06.2024

Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год

Оборот компаний малого и среднего предпринимательства в 2023 году в Подмосковье составил 7,28 триллиона рублей, по объемам оборота предприятий МСП регион... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:35

2024-06-28T16:35

2024-06-28T18:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оборот компаний малого и среднего предпринимательства в 2023 году в Подмосковье составил 7,28 триллиона рублей, по объемам оборота предприятий МСП регион занимает третью позицию в России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья. Это обширный пул компаний: от средних до микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. По объемам оборота предприятий МСП Подмосковье занимает третью позицию в России, после Москвы и Санкт-Петербурга", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в денежном выражении этот показатель в Подмосковье по итогам 2023 года составил 7,28 триллиона рублей. Всего в регионе в сфере МСП на начало этого года работало почти 440 тысяч организаций и ИП. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html

https://ria.ru/20240619/msp-1954017350.html

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Артем Смирнов

экономика, московская область (подмосковье), россия, москва, твой бизнес – новости