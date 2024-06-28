Более 7 трлн рублей составил оборот компаний МСП в Подмосковье за 2023 год
© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оборот компаний малого и среднего предпринимательства в 2023 году в Подмосковье составил 7,28 триллиона рублей, по объемам оборота предприятий МСП регион занимает третью позицию в России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"Малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья. Это обширный пул компаний: от средних до микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. По объемам оборота предприятий МСП Подмосковье занимает третью позицию в России, после Москвы и Санкт-Петербурга", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в денежном выражении этот показатель в Подмосковье по итогам 2023 года составил 7,28 триллиона рублей.
Всего в регионе в сфере МСП на начало этого года работало почти 440 тысяч организаций и ИП.
Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".