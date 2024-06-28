https://ria.ru/20240628/plan-1956230132.html

В Киеве неожиданно высказались о плане Путина

В Киеве неожиданно высказались о плане Путина - РИА Новости, 28.06.2024

В Киеве неожиданно высказались о плане Путина

Заявления Зеленского о подготовке нового плана завершения конфликта не могут соответствовать действительности, в отличие от вполне реальных условий, выдвинутых... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T21:26

2024-06-28T21:26

2024-06-28T21:26

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

леонид кучма

нато

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявления Зеленского о подготовке нового плана завершения конфликта не могут соответствовать действительности, в отличие от вполне реальных условий, выдвинутых российским лидером Владимром Путиным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Зеленский говорит о том, что нужно готовить план мира. Что до конца года все будет "в шоколаде". А на самом деле все это не соответствует действительности. Действительности соответствуют заявления Путина о том, что Украине нужно отдать 5 областей. Но Зеленский об этом не говорит", — заявил политолог.Соскин подчеркнул, что если бы Зеленский согласился на переговоры в 2022 году, то Украина могла не потерять важные для нее города, а ее солдаты не погибли бы массово на поле боя.Ранее Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что Украина подготовит план завершения конфликта в этом году, не приведя никаких конкретных деталей.Президент России Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240628/zelenskiy-1956213108.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, леонид кучма, нато, вооруженные силы украины