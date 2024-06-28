https://ria.ru/20240628/peskov-1956073195.html

Россия не будет вмешиваться в избирательные кампании США, заявил Песков

Россия не будет вмешиваться в избирательные кампании США, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2024

Россия не будет вмешиваться в избирательные кампании США, заявил Песков

Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас, как и давать оценки дебатам, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:37

2024-06-28T12:37

2024-06-28T12:37

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас, как и давать оценки дебатам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам, это внутреннее дело США, это избирательная кампания США. Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о прошедших дебатах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Он отметил, что было много расследований в США ранее о вмешательстве РФ в выборы в США, которые ничего не зафиксировали. Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться и в этот раз, а избирательная кампания в президенты в США - это их личное дело.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

сша

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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден